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فلاي دبي تضيف مومباسا إلى رحلاتها المباشرة

حطت أولى رحلات فلاي دبي في مطار مومباسا لتصبح أول شركة طيران من الامارات تشغل رحلات مباشرة إلى المدينة بأربع رحلات أسبوعياً

فريق التحرير by فريق التحرير
فلاي دبي

أضافت شركة فلاي دبي مومباسا إلى وجهاتها، لتصبح بذلك أول ناقلة إماراتية تشغل رحلات مباشرة الى ثاني أكبر المدن في كينيا، وترتفع شبكتها في القارة الإفريقية إلى 12 وجهة في 11 دولة.

وقالت “فلاي دبي” في بيان لها، إنها ستشغل 4 رحلات أسبوعية من مطار دبي الدولي إلى مطار موي الدولي في مومباسا، وفق الجدول التالي:

وقت الوصولوقت المغادرةالوجهةمطار المغادرةرقم الرحلة
13:55   09:20مومباسادبي FZ  1289  ايام الاحد والاربعاء
 21:25 14:55دبيمومباسا FZ 1290 ايام الاحد والاربعاء
 20:2516:00مومباسادبي FZ 1289 ايام الاثنين والجمعة  
 03:55 21:25 دبي مومباسا FZ  1290 ايام الاثنين والجمعة
  • تبدأ أسعار رحلات درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى مومباسا من 4200 درهم
  • تبدأ أسعار رحلات الدرجة السياحية ذهاباً وإياباً من دبي إلى مومباسا من 1600 درهم
  • تبدأ أسعار رحلات درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مومباسا إلى دبي من 1500 دولار
  • تبدأ أسعار رحلات الدرجة السياحية من مومباسا إلى دبي من 500 دولار

وتشمل شبكة فلاي دبي في إفريقيا:

  • أديس أبابا
  • الإسكندرية
  • أسمرة
  • القاهرة
  • دار السلام
  • جيبوتي
  • عنتيبي
  • هرغيسا
  • جوبا
  • مقديشو
  • مومباسا
  • زنجبار

وهبطت الرحلة الأولى لفلاي دبي الأربعاء وسط الاحتفالات التقليدية برشاشات المياه.

ورفعت الناقلة الإماراتية شبكتها إلى 123 وجهة في 54 دولة يخدمها أسطول يتألف من 84 طائرة بوينغ 737.

وقال البيان إن فلاي دبي ستبدأ خدماتها اليومية إلى لانكاوي وبينانغ في ماليزيا في 10 شباط/فبراير المقبل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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