فلاي دبي تضيف مومباسا إلى رحلاتها المباشرة

أضافت شركة فلاي دبي مومباسا إلى وجهاتها، لتصبح بذلك أول ناقلة إماراتية تشغل رحلات مباشرة الى ثاني أكبر المدن في كينيا، وترتفع شبكتها في القارة الإفريقية إلى 12 وجهة في 11 دولة.

وقالت “فلاي دبي” في بيان لها، إنها ستشغل 4 رحلات أسبوعية من مطار دبي الدولي إلى مطار موي الدولي في مومباسا، وفق الجدول التالي:

وقت الوصول وقت المغادرة الوجهة مطار المغادرة رقم الرحلة 13:55 09:20 مومباسا دبي FZ 1289 ايام الاحد والاربعاء 21:25 14:55 دبي مومباسا FZ 1290 ايام الاحد والاربعاء 20:25 16:00 مومباسا دبي FZ 1289 ايام الاثنين والجمعة 03:55 21:25 دبي مومباسا FZ 1290 ايام الاثنين والجمعة

تبدأ أسعار رحلات درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى مومباسا من 4200 درهم

تبدأ أسعار رحلات الدرجة السياحية ذهاباً وإياباً من دبي إلى مومباسا من 1600 درهم

تبدأ أسعار رحلات درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مومباسا إلى دبي من 1500 دولار

تبدأ أسعار رحلات الدرجة السياحية من مومباسا إلى دبي من 500 دولار

وتشمل شبكة فلاي دبي في إفريقيا:

أديس أبابا

الإسكندرية

أسمرة

القاهرة

دار السلام

جيبوتي

عنتيبي

هرغيسا

جوبا

مقديشو

مومباسا

زنجبار

وهبطت الرحلة الأولى لفلاي دبي الأربعاء وسط الاحتفالات التقليدية برشاشات المياه.

ورفعت الناقلة الإماراتية شبكتها إلى 123 وجهة في 54 دولة يخدمها أسطول يتألف من 84 طائرة بوينغ 737.

وقال البيان إن فلاي دبي ستبدأ خدماتها اليومية إلى لانكاوي وبينانغ في ماليزيا في 10 شباط/فبراير المقبل.