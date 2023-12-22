فلاي دبي تصدر تقريراً عن إنجازاتها في 2023

لمناسبة قرب عام 2023 على نهايته، نشرت شركة فلاي دبي تقريراً مفصلاً حول ما حققته من إنجازات، وأدرجت في جدول أرقامها بالمقارنة مع تلك التي حققتها في 2022.

أبرز الانجازات التي حققتها شركة فلاي دبي خلال 2023:

فلاي دبي بالارقام تشغل فلاي دبي رحلاتها من المبنى رقم 2 والمبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي 2 وقعت فلاي دبي اتفاقيتين جديدتين للمشاركة بالرمز مع كل من طيران كندا ويونايتد إيرلاينز خلال عام 2023، لتنضم بذلك إلى شراكتها الاستراتيجية المستمرة مع طيران الإمارات. توفر هذه الشراكات للمسافرين رحلات متابعة سلسلة ومرنة لاستكشاف المنطقة وخارجها. 3 حصلت فلاي دبي على أربع جوائز تقديرية في الصناعة في عام 2023، مما يعكس نمو ونضوج نموذج أعمال الشركة: حصلت على جائزة “شركة الطيران العام” في حفل توزيع جوائز افياتور الشرق الاوسط حصلت على تصنيف “أربع نجوم لشركات الطيران الرئيسة” · تكريم الناقلة ضمن الدورة الثانية والعشرين لجوائز بزنس ترافلير الشرق الاوسط· “جائزة المرونة”، وهي جائزة قطاع الشحن الجوي، في حفل توزيع جوائز إنجازات الطيران 4 تقدمت فلاي دبي بطلبيتها الرابعة للطائرات منذ تأسيسها في عام 2008 مستندة الى نجاح نموذج أعمالها. 4 نقلت فلاي دبي أكثر من 4.5 مليون مسافر عبر شبكتها هذا الصيف، بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022. 4.5 انضمت 13 طائرة من بوينغ 737 ماكس إلى أسطول فلاي دبي في عام 2023. 13 احتفلت فلاي دبي بمرور 14 عاماً على انطلاق عملياتها من مقرها في دبي. 14 افتتحت فلاي دبي 17 وجهة بما في ذلك اعادة اطلاق رحلاتها الى وجهات كانت تشغلها سابقا. وابرز تلك الوجهات عشق اباد والقاهرة سفينكس وكورفو (موسمية) وميلان بيرغامو وموغاديشو ونيوم واولبيا (موسمية) وباتايا وكرابي وشيمكنت وسانت بطرسبيرغ. 17 نمت اعداد موظفي الناقلة بنسبة 19 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه. 19 تشغل فلاي دبي اسطولا يتألف من 84 طائرة من بوينغ 737 منها 55 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس و 29 طائرة من بوينغ 800-737 الجيل الجديد. 84 تقدمت فلاي دبي بطلبية بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر. 30 تشغل فلاي دبي رحلات إلى 54 دولة ضمن نطاق رحلات طيران مدتها سبع ساعات. 54 وقعت فلاي دبي صفقة مع شركة CAE اعلنت من خلالها عن خططها لافتتاح منشأة تدريب ومحاكاة الطيران الكامل بقيمة 56 مليون دولار والتي من المقرر افتتاحها بحلول 2025. 56 افتحت فلاي دبي 75 وجهة لم تكن ترتبط برحلات طيران مباشر من دبي او دولة الامارات. 75 نمت شبكة الناقلة لتصل الى 122 وجهة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. 122 ينتمي موظفو فلاي دبي الى اكثر من 140 جنسية 140 أعلنت فلاي دبي عن خططها لإنشاء منشأة اصلاح وصيانة الطائرات بقيمة 190 مليون دولار في دبي الجنوب. من المقرر افتتاح أول المنشأة بحلول عام 2026. 190 وقعت فلاي دبي اتفاقية خدمات لـ 222 محرك من طراز ( سي أف أم – ليب ) في معرض دبي للطيران 2023. 222 أعلنت فلاي دبي عن ارباح قياسية بلغت 1.2 مليار درهم ( 327 مليون دولار ) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 43% مقارنة بالعام السابق. 1.2 استقطبت فلاي دبي أكثر من 1000 من المواهب الجديدة للعمل في مختلف الأقسام في عام 2023. 1000 5500 موظف يعملون في مختلف اقسام وعمليات الناقلة المختلفة. 5500

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاية دبي تعليقاً على إنجازات الناقلة في 2023: “كان هذا العام عاماً استثنائياً آخراً مع الفرص ومعالم النمو التي حققتها الناقلة. هذه الإنجازات تعكس الأسس القوية التي وضعناها، والتي توضحه في أداء مالي قوي آخر عندما أعلنا عن أرباح قياسية لعام 2022. هذا الأداء أعطانا دفعة إلى الأمام لتجاوز ما حققناه خلال العام الماضي”.

Aircraft pushing back from a row at the gate