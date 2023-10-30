فريق التحرير by فريق التحرير

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فلاي دبي تدشن رحلاتها إلى القاهرة وبوزنان

مع بدء رحلاتها إلى القاهرة وبوزنان، توسع فلاي دبي شبكتها في مصر إلى وجهتين، بما في ذلك الإسكندرية والقاهرة، وفي بولندا إلى ثلاث وجهات هي كراكوف وبوزنان ووارسو

فريق التحرير by فريق التحرير
فلاي دبي

بدأت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى كل القاهرة وبوزنان في 29 أكتوبر حيث هبطت الرحلات الافتتاحية في مطار سفنكس الدولي (SPX) ومطار بوزنان (POZ). واستقبلت كلتا الرحلتين برشاشات المياه التقليدية ووفود رسمية من كلا المطارين، لتصبح فلاي دبي أول شركة طيران من دولة الإمارات تشغل رحلات مباشرة إلى هذه المطارات.

ومع بدء رحلاتها إلى القاهرة وبوزنان، توسع فلاي دبي شبكتها في مصر إلى وجهتين، بما في ذلك الإسكندرية والقاهرة، وفي بولندا إلى ثلاث وجهات هي كراكوف وبوزنان ووارسو.

ومع تشغيل ثلاث رحلات أسبوعيا إلى بوزنان يرتفع إجمالي أعداد رحلات فلاي دبي في بولندا إلى 17 رحلة أسبوعيا إلى كراكوف وبوزنان ووارسو.

فلاي دبي

تفاصيل رحلات فلاي دبي إلى مطار سفنكس

ستعمل الرحلات بين المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي إلى مطار سفنكس الدولي يوميا.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابا وإيابا من دبي إلى سفينكس من 5,500 درهم وأسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,250 درهما.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابا وإيابا من سفينكس إلى دبي من 32,500 جنيه مصري، وأسعار الدرجة السياحية الاساسية من 9,400 جنيه مصري.

وسيتم تشغيل رحلات بوزنان من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

فلاي دبي

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابا وإيابا من دبي إلى بوزنان من 11,300 درهم وأسعار الدرجة السياحية الاساسية من 2,950 درهما. اما أسعار رحلات العودة على درجة الأعمال من بوزنان إلى دبي فتبدأ من 2,670 يورو وأسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 500 يورو.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...