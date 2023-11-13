فلاي دبي تتفق على شراء 30 طائرة بوينغ دريملاينر بقيمة 11 مليار دولار

أعلنت شركة فلاي دبي عن اتمام صفقة شراء 30 طائرة بوينغ من طراز 9-787 دريملاينر بقيمة اجمالية تصل الى 11 مليار دولار في إطار سعيها لتنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات البدن العريض.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس ادارة فلاي دبي إن طلبية الطائرات تؤكد التزام الشركة بتسهيل وتمكين المزيد من الناس من السفر عبر شبكتها المتنامية. لافتا إلى أن طائرة بوينغ 787 دريملاينر ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود ستسمح للشركة بتوسيع آفاقها وتلبية الطلب المتزايد على الوجهات الحالية.

بدوره أكد غيث الغيث، الرئيس التنفيذي في فلاي دبي إلتزام الشركة بتقديم المنتج المناسب في الوقت المناسب لتلبية احتياجات السوق والعملاء المتغيرة. مشيراً إلى أن توفر طائرة بوينغ 787 دريملاينر هو مزيج مثالي من التميز التشغيلي وكفاءة استهلاك الوقود بالإضافة إلى جاذبيتها للمسافرين.

وأشار بيان للشركة إلى أنها تدرس حاليًا خيارات المحركات لأول طلبية من طائرات دريملاينر.

وقال ستان ديل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ إن طائرة 9-787 مناسبة تمامًا لاحتياجات فلاي دبي مع سعي الناقلة إلى فتح مسارات جديدة أطول مدى وزيادة الطاقة الاستيعابية عبر شبكتها.