خطط نمو “فلاي دبي” تتعثر.. ما علاقة عدم التزام “بوينغ”؟

أعلنت فلاي دبي “flydubai”، ومقرها دبي، أن خططها التوسعية تأثرت بشكل كبير بسبب التأخير المستمر في جدول تسليم طائرات “بوينغ“.

وتقوم ” فلاي دبي“، حاليا بتقييم خطط تطوير مساراتها، ومراجعة جدول الرحلات المحتملة عبر الشبكة، بسبب نقص تسليم الطائرات الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتحث الناقلة الإماراتية “flydubai“، شركة “بوينغ”، على احترام وتجديد التزامها بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتسليم، حسب بيان”فلاي دبي”، نشرته على موقعها الرسمي.

خيبة أمل شديدة من عدم التزام “بوينغ” بتسليم الطائرات

وتعليقا على تأخير “بوينغ” المستمر في تسليم الطائرات، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة “فلاي دبي”: “نشعر بخيبة أمل شديدة عندما علمنا أن بوينغ لن تكون قادرة على الوفاء بالتزامها بتسليم المزيد من الطائرات للفترة المتبقية من العام”.

وأضاف الغيث:” لقد أعاقت المراجعات المتكررة لجدول التسليم التي أجرتها شركة بوينغ خطط النمو الاستراتيجية لدينا مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في جداولنا المنشورة، وسوف يؤثر انخفاض القدرة الاستيعابية في نهاية المطاف على عملائنا وكذلك على أدائنا المالي المتوقع”.

وأضاف:” تقدر “flydubai”، دائمًا شراكتها الطويلة مع بوينغ، وقد اتسمت كل من الشركة الناقلة، والشركة المصنعة بالمرونة والرشاقة في مواجهة التحديات على مر السنين”.

“فلاي دبي” تحث بوينغ على الوفاء بالتزاماتها

وقال الغيث:” نحث شركة بوينغ على اتخاذ إجراءات فورية وتنفيذ تدابير لتحقيق الاستقرار في عمليات الإنتاج والتسليم لتجنب المزيد من التأخير مع الحفاظ على أعلى المعايير”.

وأكد الغيث:” نتطلع إلى حل سريع لهذه القضية”.

وقد أدى عدم القدرة على التنبؤ بجداول تسليم الطائرات من بوينغ خلال السنوات القليلة الماضية إلى فرض ضغوط كبيرة على الناقلة الإماراتية، وقدرتها على التخطيط بحزم لنموها المتوقع، خاصة أنها استعدت لتلبية الطلب القوي على السفر بعد وباء كوفيد-19.

“فلاي دبي” كانت تنتظر استلام 14 طائرة جديدة

وكانت خطط “فلاي دبي”، لهذا العام مبنية في البداية على الالتزام باستقبال 14 طائرة جديدة، وهو ما دفعها لمواصلة استكشاف جميع السبل الممكنة للتخفيف من تأثير تأخيرات التسليم هذه.

وتشغل “flydubai”، أسطولاً واحدا يتكون من 88 طائرة بوينغ 737، ويتضمن: 29 طائرة بوينغ 737-800 من الجيل الجديد، و56 طائرة بوينغ 737 ماكس 8، وعدد 3 طائرات بوينغ 737 ماكس 9.

وقالت “flydubai” في بيانها: “أدت التحديات المستمرة مع جدول تسليم بوينغ إلى انخفاض عدد الطائرات التي يتم تسليمها كل عام على مدى السنوات الثلاث الماضية”.

وتابعت:” تعني المراجعات المتعددة لجدول التسليم لعام 2024 أن بوينغ لن تقوم بتسليم 14 طائرة بوينغ 737 ماكس المقرر أصلاً لهذا العام، وكانت الطائرات التي تم تسليمها في النصف الأول من العام من بين الطائرات المتراكمة في السنوات السابقة وواجهت تأخيرات واسعة النطاق”.

“flydubai” لديها أكثر من 125 طائرة “بوينغ” قيد الطلب

وأكدت “flydubai”، أن لديها أكثر من 125 طائرة بوينغ 737 ماكس قيد الطلب ليتم تسليمها خلال العقد المقبل”.

البدائل كبدت الناقلة الإماراتية مزيد من التكاليف

وللتخفيف من التأخير في تسليم الطائرات، ولتلبية الزيادة في الطلب على السفر وزيادة القدرة الاستيعابية، خاصة خلال فترات ذروة السفر، كان على “فلاي دبي”، إبرام اتفاقيات الطائرات، والطاقم، والصيانة والتأمين (ACMI).

وقامت الناقلة الإماراتية، أيضًا بتمديد عقد إيجار بعض الطائرات التي كان من المقرر إعادتها إلى المؤجرين بموجب اتفاقيات البيع، وإعادة التأجير، مما أدى إلى تكبدها المزيد من التكاليف.

بالإضافة إلى هذه التدابير، استثمرت “flydubai”، في برنامج تحديث واسع النطاق لأسطولها من طائرات الجيل الجديد من طائرات بوينغ 737-800 لضمان تجربة أكثر اتساقا على متن الطائرة لركابها، ومواءمة منتج المقصورة في حالة عدم انضمام طائرات جديدة إلى مجموعة الأسطول للفترة المتبقية من العام.

وقد أدى انخفاض عدد الطائرات التي تم تسليمها هذا العام إلى زيادة الضغط على استخدام أسطول “فلاي دبي”.

ومن المقرر إطلاق 6 خطوط جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتقوم شركة الطيران حاليا بمراجعة جدولها الزمني، وتكرار العمليات عبر شبكتها بسبب القيود المفروضة على توفر الطائرات.