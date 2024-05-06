وفاة فرانك شرونتز.. ملاح بوينغ خلال عصر الابتكار

توفي فرانك شرونتز، الذي أمضى عقدًا من الزمن في قيادة شركة بوينغ الأمريكية العملاقة للطيران خلال فترات الصعود، والركود، وسط منافسة شرسة، عن عمر يناهز الـ 92 عامًا.

وحسب فريق سياتل مارينرز، فريق البيسبول الرئيسي الذي كان شريكًا فيه، توفي فرانك شرونتز “ملاح بوينغ”، في 3 مايو.

رئاسة فرانك شرونتز لبوينغ.. عصر الابتكار

كان فرانك شرونتز، وهو محامٍ بالتدريب، الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ من عام 1986 إلى عام 1996.

لقد كان هذا العقد هو عصر الابتكار للشركة، بدءًا من تصميم طائرات نفاثة جديدة رائدة مثل بوينغ ،777 إلى رفع معايير الجودة، بعد أن درس العمليات التي كانت رائدة في شركات صناعة السيارات اليابانية مثل شركة تويوتا موتور، وهو ما كانت شركة بوينغ بحاجة إليه في مواجهة منافستها الأوروبية “إيرباص إس إي”.

على الرغم من أن فرانك شرونتز، لم يكن لديه أي خلفية هندسية، إلا أنه قام برعاية القادة بما في ذلك المهندسين فيليب كونديت، خليفته في منصب الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، وألان مولالي، الذي أدار قسم الطائرات التجارية في الشركة في أواخر التسعينيات قبل قيادة شركة فورد موتور.

وفي عهد فرانك شرونتز، أعادت شركة بوينغ اختراع السفر لمسافات طويلة باستخدام الطائرة 777 ذات المحركين، وهي الطائرة ذات الجسم العريض الأكثر مبيعًا في الشركة، وأعادت تصميم طائرة الجامبو الشهيرة 747 لجيل جديد من شركات الطيران، كما أدت ترقية الطائرة 737 ذات الممر الواحد إلى نجاح المبيعات.

وأشرف فرانك شرونتز، على واحدة من أكبر التوسعات في تاريخ بوينغ حيث ارتفعت المبيعات إلى 35 مليار دولار في عام 1995 من 16 مليار دولار قبل عقد من الزمن.

إصلاح شامل لبوينغ

أدى التباطؤ العالمي في طلبيات الطائرات في أعقاب حرب الخليج عام 1991 إلى ضرب شركة بوينغ، مما أجبر شرونتز على قيادة عملية إصلاح شاملة على مستوى الشركة تضمنت التخلص من ما يقرب من 40 ألف وظيفة.

وبحلول عام 1995، كان لدى أكبر شركة لتصنيع الطائرات، والتي كان مقرها آنذاك في سياتل، حوالي 105 ألف موظف.

وقال فرانك شرونتز، وفقاً لقصة نشرت في الإعلام الأمريكي عام 1995: “إن محاولة تغيير هذه الشركة دون حدوث أزمة لم تكن سهلة”.. “كان لدينا 75 عامًا من التاريخ، وكنا ناجحين للغاية.. كان هناك شعور قوي لماذا التغيير؟”.

عقود الاستحواذ في عهد شرونتز

أدار فرانك شرونتز، عملية استحواذ شركة بوينغ على أقسام الطيران، والدفاع التابعة لشركة روكويل إنترناشونال كورب بقيمة 3.2 مليار دولار في عام 1996. كما ساعد في إنشاء عملية اندماج عام 1997 مع شركة ماكدونيل دوغلاس، الشركة الأولى في صناعة الطائرات العسكرية، وتم الانتهاء من الصفقة البالغة قيمتها 16.3 مليار دولار بعد تقاعده كرئيس.

وتعد شركة بوينغ، التي يقع مقرها الآن في شمال فيرجينيا، واحدة من أكبر المصدرين في الولايات المتحدة.

وفي عهده أيضًا، تم تعيين شركة بوينغ في عام 1993 كمقاول رئيسي لبرنامج محطة الفضاء الدولية، وهو أكبر مشروع فضائي دولي تم تنفيذه على الإطلاق.

وبحلول الوقت الذي استقال فيه من منصبه كرئيس تنفيذي في عام 1996، كانت بوينغ قد خفضت تكاليف الإنتاج، وزادت القدرة، وحسنت عمليات الإنتاج التي ساعدت في إنشاء منتج العرض الجديد الخاص بها: الجسم العريض 777.

فرانك شرونتز.. قيادة حاسمة

قالت كارولين كورفي، المديرة التنفيذية السابقة لشركة بوينغ، في مقابلة أجريت معها عام 2017، إن شرونتز كان “جذابًا ولكنه حاسم”.

وكان يسعى بانتظام للحصول على آراء الموظفين، بما في ذلك المهندسين والميكانيكيين في المصنع.

وطرح شرونتز أسئلة تجارية وفنية صعبة ساعدت في تشكيل الطائرات التي تم تطويرها في عهده، مثل 737 الجيل القادم.

أضافت كورفي: لقد كان “قائدًا جيدًا حقًا، ورجل أعمال جيدًا حقًا”.

المولد والتعليم والخبرات

ولد فرانك أندرسون شرونتز في 14 ديسمبر 1931 في بويز، أيداهو، ووالده هو ثورلين شرونتز، الذي كان يمتلك متجرًا للدراجات (فلورنس أندرسون سابقا).

وفي عام 1954، تخرج بدرجة في القانون من جامعة أيداهو في بويز قبل أن يحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هارفارد بعد 4 سنوات.

وأمضى شرونتز معظم حياته المهنية في شركة بوينغ.. بدأ كمنسق للعقود في عام 1958 قبل أن يعمل كمدير تنفيذي في عدة أقسام بما في ذلك المبيعات والتسويق والتخطيط.

وفي عام 1973، ترك شرونتز الشركة ليصبح مساعدًا لوزير القوات الجوية الأمريكية وقضى العام الأخير من إدارة الرئيس جيرالد فورد كمساعد وزير الدفاع.

عاد شرونتز إلى شركة بوينغ في عام 1977 كنائب للرئيس لتخطيط وإدارة العقود، وأمضى السنوات الأربع التالية كمدير عام لقسم الطائرات التجارية بالشركة حيث كان مسؤولاً عن تصنيع طائرات 707 و727 و737 وأصبح رئيسًا للوحدة في عام 1984.

توفيت زوجته، هارييت هوتون السابقة، في عام 2012. وأنجبا ثلاثة أبناء: كريغ وريتشارد وديفيد.