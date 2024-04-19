أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مجموعة من الغرامات خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للغرامات المفروضة 5.3 مليون ريال، تمثلت في 185 قرارًا صادرًا عن لجنة النظر في المخالفات.



وقد تنوعت المخالفات بين الكيانات والأفراد، حيث شملت العديد من المخالفات المتعلقة بنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة، و جاء تفاصيل المخالفات والغرامات التي فُرضت كالتالي:



مخالفات بحق الأفراد:

8 مخالفات للاستخدام غير المرخص للطائرات بدون طيار، بغرامات بلغت 37.5 ألف ريال.

22 مخالفة للمسافرين بسبب عدم الالتزام بتعليمات السلامة الجوية وسلوك غير لائق على متن الطائرة، بإجمالي غرامات قدرها 58.2 ألف ريال.

مخالفتان لأفراد بسبب تجاوزهم المناطق المحظورة في المطارات، بغرامات بلغت 2 ألف ريال.

6 مخالفات بسبب التحليق بطائرات خفيفة الوزن دون تصريح، بغرامات قدرها 155 ألف ريال.



مخالفات بحق الناقلات الجوية:

111 مخالفة بسبب عدم الالتزام بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنظام تسجيل المسافرين المسبق وعدم الالتزام بالخانات الزمنية، بغرامات بلغت 3.6 مليون ريال.

31 مخالفة بسبب مخالفة اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، بغرامات بلغت 1.3 مليون ريال.



مخالفات بحق الشركات المرخصة:

3 مخالفات لشركات مرخصة بسبب ممارستها نشاطًا مخالفًا لتعليمات الهيئة، بغرامات بلغت 45 ألف ريال.

مخالفتان لشركتي نقل جوي بسبب عدم تنفيذ أحكام التراخيص الصادرة من الهيئة، بغرامات قدرها 40 ألف ريال.



تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة للحفاظ على سلامة الطيران المدني والامتثال للأنظمة والتعليمات الصادرة، حيث تركز الهيئة على تطبيق العقوبات المناسبة لضمان التزام جميع الكيانات والأفراد بالقوانين والتعليمات الصادرة في هذا القطاع الحيوي.

الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني تفرض غرامات بحق الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة من الهيئة، وذلك من خلال القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني. pic.twitter.com/msffew2ooU — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) April 18, 2024