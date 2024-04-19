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غرامات تتجاوز 5 ملايين ريال و 31 مخالفة للناقلات الجوية السعودية

خلال الربع الأول من العام الجاري، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن فرض غرامات على المخالفين. هذه الغرامات تأتي بهدف تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالطيران المدني، لتعزيز السلامة والامتثال في قطاع الطيران.

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مجموعة من الغرامات خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للغرامات المفروضة 5.3 مليون ريال، تمثلت في 185 قرارًا صادرًا عن لجنة النظر في المخالفات.

وقد تنوعت المخالفات بين الكيانات والأفراد، حيث شملت العديد من المخالفات المتعلقة بنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة، و جاء تفاصيل المخالفات والغرامات التي فُرضت كالتالي:

مخالفات بحق الأفراد:
8 مخالفات للاستخدام غير المرخص للطائرات بدون طيار، بغرامات بلغت 37.5 ألف ريال.
22 مخالفة للمسافرين بسبب عدم الالتزام بتعليمات السلامة الجوية وسلوك غير لائق على متن الطائرة، بإجمالي غرامات قدرها 58.2 ألف ريال.
مخالفتان لأفراد بسبب تجاوزهم المناطق المحظورة في المطارات، بغرامات بلغت 2 ألف ريال.
6 مخالفات بسبب التحليق بطائرات خفيفة الوزن دون تصريح، بغرامات قدرها 155 ألف ريال.

مخالفات بحق الناقلات الجوية:
111 مخالفة بسبب عدم الالتزام بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنظام تسجيل المسافرين المسبق وعدم الالتزام بالخانات الزمنية، بغرامات بلغت 3.6 مليون ريال.
31 مخالفة بسبب مخالفة اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، بغرامات بلغت 1.3 مليون ريال.

مخالفات بحق الشركات المرخصة:
3 مخالفات لشركات مرخصة بسبب ممارستها نشاطًا مخالفًا لتعليمات الهيئة، بغرامات بلغت 45 ألف ريال.
مخالفتان لشركتي نقل جوي بسبب عدم تنفيذ أحكام التراخيص الصادرة من الهيئة، بغرامات قدرها 40 ألف ريال.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة للحفاظ على سلامة الطيران المدني والامتثال للأنظمة والتعليمات الصادرة، حيث تركز الهيئة على تطبيق العقوبات المناسبة لضمان التزام جميع الكيانات والأفراد بالقوانين والتعليمات الصادرة في هذا القطاع الحيوي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...