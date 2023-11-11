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عامل يتسبب في تأخر 200 مسافر في أحد المطارات

وأعرب العديد من المسافرين الذين بدا أنهم عالقون في المبنى الأول عن إحباطهم عبر منشورات في منصة أكس، وأعربوا عن غضبهم من عدم وجود تواصل من المسؤولين بشأن الوضع.

فريق التحرير by فريق التحرير
عامل يتسبب بتعطيل 200 مسافر في مطار بيرسون في تورونتو

تُرك مئات المسافرين عالقين في المبنى الأول بمطار بيرسون الكندي الخميس بعد أن فتح عامل بابًا في المطار بالطريقة الخاطئة، وفقًا لما ذكره مصدر الطيران لـ CBC تورنتو.

وقال المصدر إن نحو 200 مسافر وصلوا إلى بيرسون من أجزاء مختلفة من كندا في الصباح الباكر انتهى بهم الأمر في منطقة خاطئة من المطار نتيجة للخطأ، مما تسبب في إرباك وفوضى في المطار.

وتأخرت العديد من الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة بينما حاول المسؤولون حل المشكلة.

وقال مطار تورنتو بيرسون وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنهما يعملان مع شركات الطيران لتحديد الرحلات التي يمكنها الإقلاع، وذلك من خلال حسابهما الرسمي على أكس.

وأعرب العديد من المسافرين الذين بدا أنهم عالقون في المبنى الأول عن إحباطهم عبر منشورات في منصة أكس، وأعربوا عن غضبهم من عدم وجود تواصل من المسؤولين بشأن الوضع.

وفي بيان، قال متحدث باسم شركة طيران Lynx Air إن الخطأ ارتكبه عامل مع مشغل خدمات أرضية.

وأضاف: “نحن على اتصال فعال مع كل من GTAA وشركة المناولة الأرضية للتحقيق فيما حدث، وكيف يمكن أن يحدث هذا الموقف”.

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