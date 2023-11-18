عاجل: سبيس إكس تفقد مركبتها الفضائية ستارشيب

قالت شركة “سبيس إكس” SpaceX إنها فقدت مركبتها الفضائية “ستارشيب” Starship، مما وضع حداً للرحلة التجريبية الرئيسية الثانية لنظام إطلاق الفضاء السحيق الخاص بصاحب الشركة إيلون ماسك.

وقال جون إنسبروكر، مهندس “سبيس إكس”، في بث مباشر: “ما نعتقده الآن هو أن نظام إنهاء الرحلة الآلي في المرحلة الثانية يبدو أنه قد بدأ في وقت متأخر جداً من الاحتراق بينما كنا نتجه نحو خليج المكسيك”.

وقد وصلت المركبة الفضائية غير المأهولة التابعة لشركة “سبيس إكس”، والتي تم تطويرها لنقل رواد الفضاء إلى القمر وأبعد منه، إلى الفضاء للمرة الأولى يوم السبت، لكن فشلت بعد دقائق، في اختبار ثان بعد انتهاء محاولتها الأولى للوصول إلى الفضاء بانفجار.

وقالت هيئة الإذاعة التابعة للشركة إن المركبة الفضائية المكونة من مرحلتين، انطلقت من موقع إطلاق Starbase التابع لشركة إيلون ماسك بالقرب من بوكا تشيكا في تكساس، في رحلة مخطط لها مدتها 90 دقيقة إلى الفضاء، لكن الاتصال انقطع بعد حوالي 10 دقائق من الإطلاق.

وقد أقلعت المركبة الفضائية بنجاح بعد الساعة السابعة صباحاً بقليل من منشأة الإطلاق Starbase التابعة لشركة “سبيس إكس” في بوكا تشيكا، تكساس، على متن معززها الضخم Super Heavy. ويبدو أن الرحلة بدأت بسلاسة، حيث قامت المركبة بالإقلاع من برج الإطلاق. وانفصلت المركبتان كما هو مخطط له بعد ما يزيد قليلاً عن دقيقتين ونصف الدقيقة من بدء المهمة، وهو إنجاز فشلت “سبيس إكس” في تحقيقه في أول رحلة تجريبية للمركبة في نيسان / أبريل.

ومع ذلك، بعد الانفصال بسرعة، انفجر معزز Super Heavy لأسباب غير واضحة على الفور، بينما واصلت المركبة الفضائية المضي قدماً في طريقها للوصول إلى المدار القريب. وبعد حوالي ثماني دقائق من الرحلة، أمكن رؤية سحابة كبيرة من الحطام تحيط بالمركبة الفضائية “ستارشيب”، وأكدت شركة “سبيس إكس” أنها فقدت بيانات من المركبة.