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ربط بروكسيل بجدة.. طيران ناس يدشن وجهات جديدة

رحلة جديدة مباشرة بين جدة وبروكسيل، أعلنت عنها شركة طيران ناس، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية.

فريق التحرير by فريق التحرير
طيران ناس

احتفل طيران ناس الناقل الوطني في المملكة العربية السعودية بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين مدينة جدة والعاصمة البلجيكية بروكسيل.

وقال الحساب الرسمي لطيران ناس عبر منصة “إكس”، إن الرحلات ستكون بواقع 3 رحلات أسبوعية للربط بين المدينة الخليجية ونظيرتها الأوروبية.

ونشر حساب طيران ناس صور من حفل إطلاق الوجهة الجديدة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بحضور باسكال غريكوار، سفير بلجيكا في السعودية وممثلي شركة طيران ناس.

وأعلن طيران ناس عن سعر التذكرة بين جدة وبروكسيل والذي يبدأ من 699 ريال سعودي.

ويأتي تدشين الخط المباشر بين جدة وبروكسيل بعد 24 ساعة فقط من إعلان طيران ناس تدشينه مركز عملياته الجديد في المدينة المنورة بـ 6 وجهات دولية وداخلية للمرحلة الأولى، ليصل إجمالي عدد الوجهات التي يشغلها 10 وجهات من مطار المدينة المنورة.

وعلق بدر المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، في منصة “إكس” قائلاً: “في خطوة تاريخية لنا في طيران ناس ولقطاع النقل الجوي بالمملكة، ندشن رسمياً مركز عملياتنا الجديد بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة بهدف تسهيل سفر ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين وربطها بـ 10 وجهات داخلية ودولية خلال المرحلة الأولى”.

يذكر أن عدد وجهات طيران ناس 70 وجهة محلية وعالمية، حيث تشغل الشركة 1.5 ألف رحلة أسبوعياً وتنقل قرابة 60 مليون مسافر منذ انطلاقه 2007.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...