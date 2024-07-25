طيران ناس تشتري 90 طائرة إيرباص

أعلنت “طيران ناس” السعودية أنها وقعت اتفاقية مع “إيرباص” لشراء 90 طائرة مؤكدة من الشركة الأوروبية لتصنيع الطائرات، فضلاً عن أحقية شراء 70 طائرة أخرى.

وأشارت الشركة إلى أن الاتفاقية تشمل 90 طائرة مؤكدة، من بينها 15 طائرة عريضة البدن من طراز “إيه 330 نيو”، و75 طائرة ذات الممر الواحد من عائلة “إيه 320”.

وبموجب الاتفاق، ستحظى الشركة بأحقية شراء 70 طائرة، منها 15 طائرة عريضة البدن “إيه 330 نيو”، و55 طائرة ذات الممر الواحد.

يسرنا الاعلان عن توقيع صفقة شراء 160 طائرة إيرباص تشمل طائرات عريضة البدن A330neo لنضاعف حجم طلبياتنا إلى 280 طائرة لتصبح إحدى أكبر طلبيات شراء الطائرات بالمنطقة لمواكبة التطور الذي يشهده قطاع الطيران بدعم من برامج رؤية السعودية 2030، ولتحقيق خطة #طيران_ناس للنمو والتوسع تحت شعار… pic.twitter.com/6HsARjYWMu — flynas طيران ناس (@flynas) July 25, 2024

وترفع هذه الطلبية، التي وُقعت على هامش معرض فارنبروه للطيران في لندن، حجم طلبيات شراء الطائرات التي تقدمت بها الشركة إلى 280 طائرة، وتستهدف “ضمان استدامة النمو في عمليات الشركة وشبكة وجهاتها في السوق المحلية والإقليمية والدولية، كما ستعزز السعة المقعدية، وتوسع الشبكات والعمليات في السوق الداخلية بالمملكة، لمواكبة الطلب المتنامي”، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة بندر المهنا.

وأظهرت تقديرات أسعار التوصيل من أداة (أسيند) التابعة لشركة (سيريوم) أن صفقة طائرات (إيه.320 نيو) تساوي نحو أربعة مليارات دولار وأن صفقة طائرات (إيه.330) تبلغ نحو 1.7 مليار دولار.

وأوردت رويترز أن “طيران ناس” كانت تتفاوض على صفقة (إيه.330) قبل المعرض الجوي.

وقال بندر المهنا الرئيس التنفيذي لفلاي ناس في بيان إن عائلة (إيه.320 نيو) تقدم أداء تشغيليا استثنائيا وفوائد بيئية، ما يسمح بتقديم تجارب سفر فريدة ومنخفضة التكلفة.

وأضاف أن عائلة (إيه.320 نيو)، فضلا عن ذلك، ستعزز قدرات الشركة للنقل لمسافات طويلة بالتكنولوجيا والكفاءة المتقدمة اللتين تتمتع بهما، بالإضافة إلى دعم خطط النمو وبرنامج السعودية للحجاج والمعتمرين.

وكانت “طيران ناس” وقعت العام الماضي خلال معرض باريس للطيران اتفاقية مع شركة “إيرباص” لشراء 30 طائرة جديدة من طراز “إيه 320 نيو”، ضمن طلبية شراء سابقة لـ120 طائرة.