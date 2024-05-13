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طيران ناس تسجّل نمواً قياسياً في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من 2024

شهدت “طيران ناس” نمواً قوياً في أعداد المسافرين والسعة المقعدية خلال الربع الأول من عام 2024، مدعومةً بزيادة الرحلات الداخلية والدولية

فريق التحرير by فريق التحرير
طيران ناس

أعلنت شركة “طيران ناس”، الناقل الجوي السعودي الاقتصادي، عن تحقيق نمو ملحوظ في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من عام 2024.

وبحسب بيان الشركة، فقد سجلت زيادة بنسبة 51% في عدد المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث نقلت أكثر من 3.7 مليون مسافر على متن رحلاتها.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية في ظل استعدادات الشركة لطرح عام أولي في السوق السعودية، مما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الشركة وخططها المستقبلية.

وفي سياق متصل، أشار بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لشركة “طيران ناس”، في تصريحات سابقة إلى ارتفاع إيرادات الشركة في عام 2023 بنحو الثلث لتصل إلى 6.3 مليار ريال، مؤكداً تحقيق الشركة أرباحاً سنوية منذ عام 2015 باستثناء فترة جائحة كورونا.

وتواصل “طيران ناس” توسيع شبكة وجهاتها وخدماتها، حيث أطلقت خلال عام 2023، 39 خط سير إلى 18 وجهة جديدة في 10 دول، وافتتحت مركز عملياتها الرابع في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتشغل الشركة حالياً أكثر من 1500 رحلة أسبوعياً تغطي أكثر من 70 وجهة محلية ودولية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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