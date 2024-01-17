طيران ناس تدشن وجهتين جديدتين

دشنت شركة طيران ناس السعودية، الأربعاء، رحلاتها المباشرة من جدة إلى مومباي الهندية، والعاصمة الأريترية أسمرة.

وبدأ طيران ناس اعتباراً من يوم الاثنين 15 كانون الثاني/يناير بتشغيل رحلتين أسبوعيتين مباشرتين إلى مومباي يومي الاثنين والأربعاء، ورحلتين مماثلتين إلى أسمرة يومي الأربعاء والأحد بدأت اليوم.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.