طيران ناس تتوسع في الإمارات

أعلنت شركة طيران ناس، الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، عن خطة توسعية هائلة في السوق الإماراتية اعتبارًا من أيلول/سبتمبر 2024.

وتهدف هذه الخطة إلى زيادة عدد رحلاتها اليومية إلى الإمارات إلى أكثر من 20 رحلة، تماشياً مع استراتيجية الشركة للنمو والتوسع تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”.

وتشمل الخطة التوسعية إضافة مطارات أبوظبي والشارقة وآل مكتوم الدولي إلى شبكة طيران ناس، إلى جانب الرحلات الحالية التي تشغلها إلى مطار دبي الدولي من مراكز عملياتها الرئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

وستؤدي هذه الزيادة إلى رفع عدد المسارات الجوية بين البلدين من أربعة خطوط حاليًا إلى تسعة خطوط سير، بما يتماشى مع أهداف المملكة العربية السعودية لتعزيز الربط الجوي الدولي واستقطاب المزيد من السياح.

وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طيران ناس: “يسعدنا تعزيز الربط الجوي بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بما يعكس التزامنا بتلبية احتياجات السوق المتنامية للطيران الاقتصادي في المنطقة. تأتي هذه الخطوة التوسعية في إطار خططنا الاستراتيجية للنمو والتوسع، ومساهمتنا في تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 100 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030”.

وتشمل الرحلات الجديدة:

رحلات من مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي.

رحلات من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة إلى مطار الشيخ زايد الدولي في أبو ظبي.

رحلات من جدة والمدينة المنورة إلى مطار الشارقة الدولي.

تُعد هذه الخطوة التوسعية إنجازًا هامًا لشركة طيران ناس، وتعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الطيران الاقتصادي في المنطقة. وتؤكد التزام الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة بأسعار مناسبة، وتلبية احتياجات المسافرين المتزايدة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.