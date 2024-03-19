طيران ناس تتسلم طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A320neo

أعلنت شركة طيران ناس السعودية، عن استلام طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A320neo، وذلك ضمن خططه لزيادة أسطوله وتعزيز قدرته على تلبية الطلب المتزايد على رحلاته.

وارتفع عدد طائرات طيران ناس من طراز A320neo إلى 39 طائرة، تمثل نحو 70% من أسطوله، ليصبح من بين أكبر مشغلي هذا الطراز الحديث على مستوى العالم.

وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، زاد طيران ناس سعته المقعدية بنسبة 25% لتصل إلى أكثر من 1.2 مليون مقعد، وذلك لتلبية الطلب المتوقع على السفر خلال الشهر الفضيل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية طيران ناس للنمو والتوسع، والتي تهدف إلى ربط المملكة العربية السعودية بالعالم، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.