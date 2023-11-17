انطلاق الرحلات المباشرة بين الرياض والمنامة عبر طيران ناس

أعلن مطار البحرين الدولي عن بدء رحلاته المباشرة مع مطار الملك خالد الدولي في الرياض عبر شركة طيران ناس، اعتبارًا الأربعاء الماضي، بواقع سبع رحلات أسبوعياً.

وسيتيح تسيير رحلات أسبوعية مباشرة بين المطارين للمسافرين الاستمتاع بتجارب سياحية وترفيهية مريحة والتخطيط لرحلاتهم بأوقات مرنة، كما أنه سيسهم في تعزيز زخم نمو القطاع السياحي لدى المملكتين وزيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.

وقال محمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين: “على مدى سبعة عقود من الربط الجوي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، نشهد اليوم نجاحنا في جذب حركة ركاب سنوية بواقع حوالي 1.5 مليون شخص”.

وتابع: “إن إطلاق مطار البحرين الدولي لهذه الرحلات عبر شركة طيران ناس اليوم يقف شاهدًا على التزام شركة مطار البحرين المستمر باستراتيجية ترسيخ العلاقات الثنائية المتجذرة فيما بين البلدين على مختلف الأصعدة”، مشددًا على أن هذه الخطوة لا تصب في مصلحة تحسين تجارب المسافرين فحسب بل سيكون لها تأثير بالغ على تعزيز التبادل الثقافي وتوثيق عرى العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين.