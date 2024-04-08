شركة طيران جنوب الصين تسيّر رحلات منتظمة إلى الرياض

حصلت شركة طيران جنوب الصين على الضوء الأخضر من قبل المملكة العربية السعودية لتسيير رحلات جوية بين الرياض و3 مدن في الدولة الآسيوية.

وأجازت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، من خلال قطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، للشركة بدء عملياتها المنتظمة من بكين وقوانغتشو وشنتشن إلى العاصمة السعودية، بحسب بيان.

واعتبارًا من 16 أبريل/نيسان، سيتضمن جدول السفر رحلات لأربعة ركاب أو تجارية، بالإضافة إلى 3 رحلات للشحن الجوي، أسبوعيا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الاتصال وتوسيع شبكة النقل الجوي في المملكة كجزء من أهداف رؤية السعودية 2030.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحويل المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي وفتح فرص جديدة للقطاع، بما يتماشى مع طموحات استراتيجية الطيران السعودي.