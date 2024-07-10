شراكة بين طيران الرياض ودلتا الأمريكية لتسيير رحلات جوية بين البلدين

قالت شركة “دلتا إيرلاينز” الأمريكية، الثلاثاء، إنها دخلت في شراكة مع الشركة الجديدة “طيران الرياض“، بهدف تشغيل رحلات جوية بين الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وتحظى شركة “طيران الرياض“، التي تخطط لبدء رحلات الركاب في الصيف المقبل، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهي جزء من خطة البلاد لتنويع اقتصادها القائم على النفط، وتعزيز السياحة.

مشاركة الرمز بين طيران الرياض ودلتا الأمريكية

ولم تقدم شركة “دلتا إيرلاينز”، ومقرها أتلانتا، جدولا زمنيا لبدء الرحلات الجوية، أو التفاصيل المالية حول الشراكة، وفقا لشبكة “abc news”

وقال الرؤساء التنفيذيون للشركتين، إن أياً من شركتي الطيران لن تحصل على حصة ملكية في الشركة الأخرى.

وقال إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة “دلتا إيرلاينز”، وتوني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لشركة “طيران الرياض“، إنهما يتصوران بيع التذاكر على رحلات بعضهما البعض – وهي ممارسة تعرف باسم مشاركة الرمز – والتي تتطلب موافقة وزارة النقل الأمريكية.

وأضافا، أن الشراكة يمكن أن تنمو لتصبح مشروعًا مشتركًا كاملاً.

وستتطلب هذه الخطوة حصانة من قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية حتى تتمكن شركات النقل من التعاون بشأن الأسعار، ومشاركة الإيرادات.

الجزء المبكر من حركة المرور سيكون لأمريكا

وتوقع باستيان، أن يكون الجزء الأكبر من حركة المرور المبكرة من المسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة، لكن هذا العدد سيتضاءل بمرور الوقت مع نمو السياحة إلى المملكة العربية السعودية.

ولا توجد شركة طيران أمريكية، تسير رحلات جوية مباشرة إلى المملكة العربية السعودية.

وتُسيّر الخطوط الجوية السعودية، الناقل الوطني للمملكة، رحلات جوية بدون توقف بين المملكة العربية السعودية، ونيويورك، ومطار دالاس الدولي، خارج واشنطن العاصمة، ولوس أنغلوس.