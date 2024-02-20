طيران الرياض تعتزم التشغيل تجارياً في النصف الأول من 2025

تعتزم شركة طيران الرياض السعودية الجديدة بدء التشغيل التجاري، نهاية النصف الأول من من العام المقبل.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن بيتر بيلو، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة السعودية، على هامش مشاركته في معرض سنغافورة الجوي، قوله ان الشركة ستبدأ أعمال التشغيل التجريبي بداية النصف الثاني من عام 2025.

ومطلع شهر نوفمبر 2023، كشفت الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن محادثاتها لشراء طائرات ضيقة البدن، وتتوقع أن تعلن عن نتائج المحادثات قريبا.

وفي وقت سابق نقلت شبكة CNBC الأمريكية عن توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، أن الشركة أعلنت عن بدء عمل 72 طائرة من طراز “787 Dreamliner” في 2025.

شركة طيران الرياض السعودية الجديدة بدء التشغيل التجاري

وأضاف في حديثه للشبكة الأمريكية، إنه سيعلن عن طلبات إضافية لشراء طائرات ضيقة البدن.

وتتطلع الشركة طيران الرياض السعودية، لتشغيل أسطول مكون من 200 طائرة لخدمة أكثر من 110 وجهات بحلول 2030.

ويأتي تأسيس شركة طيران الرياض متماشيا مع رؤية صندوق الاستثمارات السعودي التي تستهدف إطلاق قدرات القطاعات الرئيسية لتنويع الاقتصاد السعودي.

وتتطلّع شركة طيران الرياض للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وإبراز المعالم الثقافية والطبيعية التي تزخر بها السعودية أمام حركة السياحة العالمية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.