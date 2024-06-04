طيران الرياض والخطوط الجوية السنغافورية يوقعان شراكة استراتيجية

وقّعت شركتا طيران الرياض والخطوط الجوية السنغافورية، مذكرة شراكة استراتيجية على هامش اجتماع الجمعية العامة السنوية لاتحاد النقل الجوي الدولي “أياتا” في دبي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون في مجالات الربط الجوي، وتوسيع شبكة وجهات الناقلين، وتحسين تجربة العملاء.

وسيبحث الناقلان الجويان، بموجب هذه الاتفاقية بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مجموعة من الجوانب التجارية تشمل شراكة الرمز والمزايا المتبادلة لبرامج الولاء وخدمات الشحن الجوي وتجارب العملاء والابتكارات الرقمية.

وستتمكن طيران الرياض من النفاذ إلى شبكة وجهات وعملاء الخطوط الجوية السنغافورية في منطقة جنوب شرق آسيا وجنوب غرب المحيط الهادي، كما ستعزز الشراكة من قدرة العملاء على إيجاد خيارات أكثر من شبكة الخطوط المتاحة لمنطقة الشرق الأوسط عبر شبكة الوجهات التي سيغطيها طيران الرياض عند انطلاق عملياته التجارية رسمياً منتصف العام 2025.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، إن هذه الشراكة تتيح المزيد من المزايا لعملاء طيران الرياض من خلال توسيع شبكة الوجهات التي يغطيها بالشراكة مع أفضل شركة طيران في العالم.

وأضاف أن طيران الرياض ستعمل مستقبلاً على تعزيز شبكة وجهاته في مناطق جنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزلندا عبر مطار شانغي سنغافورة.

من جانبه، قال غو تشون، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السنغافورية، إن هذه الشراكة الاستراتيجية ستعود بفوائد كبيرة على الجانبين. معتبرًا أنها ستمكن الناقلين من توفير المزيد من خيارات السفر لعملائهما، وتعزيز نمو القطاع السياحي في كلا البلدين، وتنمية الروابط التجارية المشتركة بينهما.