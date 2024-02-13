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طيران الرياض تبرم اتفاقية تعاون استراتيجي مع سيبر

تُعدّ الشراكة بين طيران الرياض وشركة “سيبر” SABRE خطوة هامة في مسيرة الناقل السعودي نحو تحقيق التميز في مجال الطيران والنقل الجوي

فريق التحرير by فريق التحرير
طيران الرياض تبرم اتفاقية تعاون استراتيجي مع سيبر

أعلنت شركة “طيران الرياض” السعودية، عن إبرام اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة “سيبر” SABRE، المتخصصة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا الداعمة لقطاع السفر والطيران العالمي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين طيران الرياض من تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتعزيز كفاءته التشغيلية ورفع الربحية.

حزمة حلول متكاملة لتعزيز التخطيط والجدولة والربحية

يتبنى طيران الرياض حزمة حلول “سيبر” الشاملة، والتي تتضمن نظام سيبر للخانات الزمنية، وبرنامج سيبر لتحليل الأرباح، ونظام سيبر المتخصص في بيانات السوق “Sabre Market Intelligence – GDD”. تهدف هذه الحلول إلى:

  • تعزيز كفاءة استخدام الطائرات عبر تحسين عملية الجدولة الزمنية في المطارات
  • توفير تنبؤات دقيقة حول مستويات الطلب والربحية
  • تحديد مصادر جديدة للعائدات وتحسين الميزة التنافسية
  • تمكين الشركة من بناء شبكة واسعة من الوجهات وخلق الهيكلية المثلى لمراكز ووجهات الطيران العالمية
  • تحسين كفاءة البيانات وتحسين قدرة الناقل الوطني الجديد على اتخاذ قرارات ذكية

الالتزام بأحدث التقنيات الرقمية

يُعدّ اختيار طيران الرياض لشركة “سيبر” تأكيدًا على التزامه الراسخ بتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق مكاسب إضافية في الإيرادات، إلى جانب العمل على الارتقاء بمجالات التخطيط وشبكات خطوطه وتعزيز قدرته على اتخاذ القرارات التعاونية والذكية.

شراكة تدعم رؤية طيران الرياض لقطاع الطيران

قال فنسنت كوست، رئيس القطاع التجاري في طيران الرياض حول الموضوع: “توفر حزمة الحلول التي تتيحها شركة “سيبر” مستوى جديداً من الرؤى والبيانات التي ستمكّن طيران الرياض من اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بشبكته وعملياته التجارية المختلفة، بما يضمن تحقيق عوائد أكبر من استثمارنا في تعزيز تجارب المسافرين على متن طائراتنا”.

سيبر تدعم شركات الطيران في تحقيق النمو المستدام

من جهته، قال هاري وايزمان، رئيس قسم المنتجات والتكنولوجيا بقطاع السفر التابع لشركة “سيبر” العالمية: “تتمتع “سيبر” بسمعة راسخة في تحقيق النتائج الاستثنائية من خلال حلولنا المبتكرة التي تعزز من قدرة عملائنا من شركات الطيران على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع حول العالم، وإيجاد الفرص الجديدة وتحديد مواعيد الرحلات بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من العائدات”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...