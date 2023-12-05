فريق التحرير by فريق التحرير

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طيران الرياض والخطوط الجوية التركية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي

تهدف كلتا الشركتين إلى توفير المزايا للضيوف في أقرب وقت ممكن بعد إطلاق طيران الرياض عملياتها في منتصف عام 2025

فريق التحرير by فريق التحرير

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وتركيا، وقعت الخطوط الجوية التركية وطيران الرياض مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي.

اتفاقية طيران الرياض والخطوط الجوية التركية

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن ضيوف كلتا الشركتين من الاستفادة الكاملة من الشبكة العالمية لكل ناقل من خلال اتفاقية شاملة للمشاركة بالرمز، والتي ستسمح للعملاء بالاتصال بسلاسة والجمع بين القطاعات التي تديرها الرياض أو الخطوط الجوية التركية.

طيران الرياض

كما سيسمح التعاون الوثيق لأعضاء برنامج الولاء لكل شركة طيران بكسب النقاط أو الأرصدة عند السفر على خدمات المشاركة بالرمز التي تديرها الناقلة الأخرى.

وتهدف كلتا الشركتين إلى توفير المزايا للضيوف في أقرب وقت ممكن بعد إطلاق طيران الرياض عملياتها في منتصف عام 2025.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وتركيا، حيث من شأنها أن تسهل حركة السفر بين البلدين، وتعزز السياحة والتجارة بين البلدين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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