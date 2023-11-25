فريق التحرير by فريق التحرير

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البحرين: شركة طيران الخليج تؤكد تعرض بيانات عملائها للاختراق

فعلت خطط الطوارئ اللازمة على الفور لاحتواء الحادث، وتأسف الشركة لأي إزعاج قد يسببه هذا الحادث لعملائها الكرام.

فريق التحرير by فريق التحرير

تعرضت قاعدة بيانات عملاء شركة طيران الخليج في البحرين للاختراق، بعد استهداف نظامها التكنولوجيا للمعلومات، ولا زالت الشركة تحقق بالأمر.

أعلنت شركة طيران الخليج أن الشركة تعرضت لإختراق بياناتها من خلال استهداف لنظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بها في 24 نوفمبر 2023.

و أكدت الشركة في بيان لها عبر وكالة الأنباء البحرينية، تعرض الشركة لإختراق بياناتها، إلا أن العمليات والأنظمة الحيوية لم تتأثر.

وأشارت الشركة بأنه نتيجة لهذا الاختراق غير المصرح به، قد تكون بعض المعلومات من البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وقاعدة بيانات عملاءها تعرضت للاختراق.

وأوضحت الشركة بأنه تم تفعيل خطط الطوارئ اللازمة على الفور لاحتواء الحادث.

وشددت شركة طيران الخليج أن عملياتها وأنظمتها الحيوية لم تتأثر وهي قائمة تمامًا دون أي انقطاع في جداول رحلاتها، مبينةً بأنه تم إخطار الجهات المعنية، والعمل جاري بالتنسيق معها للتحقيق في الأمر بشكل دقيق.

كما تود شركة طيران الخليج أن تؤكد بأنها تأخذ مسائل الأمن السيبراني على محمل الجد وتأسف لأي إزعاج قد يسببه هذا الحادث لعملائها الكرام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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