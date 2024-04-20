“طيران الإمارات” تعلن انتظام الرحلات.. ورسالة اعتذار من رئيس الشركة

استعادت طيران الإمارات جداول رحلاتها المنتظمة اعتبارا من اليوم السبت 20 أبريل/نيسان بعد تأثر رحلات الشركة بالأزمة الجوية التي تعرضت لها دولة الإمارات.

وتعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام الماضية لعاصفة شديدة تسببت في هطول أمطار غزيرة بمعدل قياسي يعد الأعلى خلال 75 عاما، ما أثر على مختلف أوجه الحياة في البلاد.

وفي رسالة مفتوحة، اعتذر رئيس شركة طيران الإمارات تيم كلارك لكل عميل تعطلت خطط سفره بسبب الظروف الجوية القاسية الأخيرة.

وقال: “اعتبارا من صباح اليوم السبت 20 أبريل/نيسان، تمت استعادة جداول رحلاتنا المنتظمة. وتم إعادة حجز الركاب الذين تقطعت بهم السبل في منطقة العبور بالمطار وهم في طريقهم إلى وجهاتهم”.

وأضاف كلارك: “سيستغرق الأمر بضعة أيام أخرى لإنهاء العدد المتراكم من الركاب والحقائب التي تم حجزها، ونطلب من عملائنا الصبر والتفهم”.

شكلت طيران الإمارات فريق عمل لفرز وتسوية وتسليم حوالي 30 ألف قطعة من الأمتعة المتروكة لأصحابها.

وقالت شركة طيران الإمارات في بيانها إنها اضطرت خلال الأزمة إلى إلغاء نحو 400 رحلة وتحويل مسار عشرات الرحلات بالإضافة إلى تأجيل بعض الرحلات.

وفقا للبيان وضعت الشركة في مقدمة أولوياتها، الاهتمام بالعملاء الذين تضررت خطط سفرهم، علاوة على التركيز على إعادة عمليات السفر لوضعها الطبيعي.

وأعلن تيم كلارك رئيس طيران الإمارات عن عدد من الإجراءات المهمة وهي:

ـ تعليق إنجاز إجراءات المسافرين من دبي، ووقف مبيعات التذاكر، وتعليق رحلات الربط القادمة إلى دبي عبر شبكة وجهات الشركة.

ـ توفير الموارد الإضافية لمساعدة الفرق في المطار ومراكز الاتصال في إعادة تأكيد الحجوزات.

ـ إطلاق رحلات إضافية إلى الوجهات التي حددت الشركة فيها أعدادا كبيرة من العملاء المتأثرين.

ـ مشاركة أكثر من 100 متطوع من موظفي الشركة في رعاية العملاء المتأثرين في صالات المغادرة بمطار دبي وفي منطقة الترانزيت.

ـ إعطاء الأولوية للحالات الطبية وكبار السن وغيرهم من المسافرين الأكثر تأثرا.

ـ تأمين أكثر من 12 ألف غرفة فندقية لاستيعاب العملاء المتأثرين في دبي.

ـ توفير ما يزيد على 250 ألف قسيمة وجبات، بالإضافة إلى كميات كبيرة مياه الشرب والبطاطين وغيرها من المستلزمات.