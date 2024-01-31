طيران الإمارات تدلل ركاب درجة الأعمال بملابس نوم فاخرة

في رحلة نحو الرفاهية والأناقة، تُبحر طيران الإمارات بركّابها من درجة الأعمال على متن طائراتها، مُقدّمة لهم تجربة استثنائية توجتها بمجموعة فاخرة من ملابس النوم.

طيران الإمارات تقدم رحلة مريحة وأنيقة

ابتداءً من الأول من فبراير، سيُصبح السفر رحلة مُريحة وأنيقة، حيث سيُقدّم لركاب درجة الأعمال مجموعة من الملابس المُصمّمة خصيصا لضمان نوم هانئ وإطلالة أنيقة.

تضمّ المجموعة بلوزة ذات رقبة واسعة وسروال برباط، ونعال وغطاء للعينين، كلّها مُصنّعةٌ من أجود أنواع القماش الناعم، وتأتي بلون أزرق فاتح يُضفي شعوراً بالهدوء والاسترخاء.

صُمّمت هذه المجموعة لتُناسب جميع الأذواق والأحجام، وتُقدّم في حقيبة ناعمة تُسهّل حملها والاحتفاظ بها.

وتقدّم هذه الخدمة المُميّزة لركاب درجة الأعمال على الرحلات التي تبلغ مدتها 9 ساعات أو أكثر، بينما سيحصل ركاب الرحلات القصيرة على نعال وغطاء للعينين.

تأتي هذه الخطوة ضمن استثمارات طيران الإمارات المستمرة في الارتقاء بتجربة العملاء، وضمان “السفر بتميّز دائم” في جميع الدرجات.

وتُعدّ هذه المجموعة إضافةً نوعيةً إلى الخدمات المُميّزة التي تُقدّمها الشركة لركّابها، والتي تشمل خدمة الواي فاي ومجموعات وسائل الراحة الفاخرة مجاناً.

وقد حظيت هذه المجموعة بتعليقاتٍ إيجابيةٍ للغاية خلال المرحلة التجريبية التي جرت على خطي نيويورك وبوسطن.

وتؤكد طيران الإمارات حرصها على تقديم أفضل الخدمات لركابها، وضمان سفر مُريح ومُمتع يُلبي جميع احتياجاتهم.