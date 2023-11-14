طيران الإمارات.. 1.2 مليار دولار قيمة صفقة مع شركة سافران

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها عقدت صفقة مع شركة سافران بقيمة تفوق 1.2 مليار دولار،

وقالت الشركة في بيان لها، إن مليار دولار من أساس الصفقة سيكون لشراء أحدث جيل من مقاعد سافران لأسطول طيران الإمارات الجديد من طائرات إيرباص A350 وبوينغ 777X-9 و 777-300 الحالية.

ووفقاً للبيان فإن الاتفاقية تشمل مقاعد الدرجات التالية:

(إيرباص A350)

رجال الأعمال

الاقتصاد المميز

السياحية

(بوينغ 777x-9)

رجال الأعمال

الاقتصاد الممتاز

السياحية

وقال بيان طيران الإمارات إن المقاعد الجديدة ستشهد مجموعة من التحسينات التي تضع معايير جديدة للراحة والخصوصية ، بما في ذلك المساحة الواسعة كذلك الميزات الفاخرة والأنيقة ومستوى متقدم من التكنولوجيا في كل فئة.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: “سافران شريك رئيسي لطيران الإمارات ونحن نعمل بشكل وثيق لإعادة تصور مقصوراتنا المستقبلية والارتقاء بها من خلال التصميم الذكي وأحدث التقنيات”.

بدوره أدلى أوليفييه أندريس، الرئيس التنفيذي لسافران بتصريح أكد فيه على استمرار الشراكة الممتدة على مدار 30 عاماً، مشدداً على التزام سافران بالحلول المبتكرة للتصميمات الداخلية للطائرات ومعدات وخدمات الطائرات المهمة لضمان أفضل تجربة ممكنة للركاب.

وأشار البيان إلى أنه بالإضافة للمقاعد، ستقوم سافران بتزويد أسطول طيران الإمارات من طائرات A350 بمجموعات خزائن المطبخ بما يتماشى مع المعايير العالية لشركة الطيران عندما يتعلق الأمر بالجودة والتصميم.

ولفت إلى أن الخزائن سواء لأسطول طائرات A350 أو B777-9، ستجهز بنظام GEMini بأحدث التقنيات المتطورة من نوع NUVO مع ميزات وكفاءة وتكنولوجيا متقدمة.

وأوضح أن سافران لأنظمة الهبوط ستقوم بتزويد طائرات الإمارات A350 بعجلات عالية الأداء ومكابح كربونية.

كذلك ستوفر الشركة الفرنسية حلولاً في مجال الترفيه حيث سيتم تجهيز 50 طائرة إيرباص A350 و60 طائرة إيرباص A380 و50 طائرة بوينغ 777X-9 بحل الاتصال عبر الأقمار الصناعية من سافران.