طيران الإمارات توقع مذكرتي تفاهم لتعزيز السياحة إلى اليونان والنمسا

وقعت طيران الإمارات مذكرتي تفاهم مع المنظمة الوطنية اليونانية للسياحة (GNTO) والمكتب الوطني النمساوي للسياحة (ANTO) على هامش معرض برلين الدولي للسياحة والسفر “آي تي بي برلين” 2024، لتعزيز السياحة الوافدة إلى الوجهتين الرئيسيتين على شبكة الناقلة الأوروبية.

ووفقاً لبيان أصدرته طيران الإمارات فإن هاتين الاتفاقيتين تنصان على:

زيادة عدد الزوار القادمين من الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا والهند والصين.

تعزيز الوعي حول اليونان والنمسا كوجهتين سياحيتين.

الاستفادة من شبكة الشركة العالمية الواسعة لجذب المزيد من الزوار.

إطلاق حملات تسويقية وإعلانية مشتركة.

تبادل الرموز مع الناقلات المحلية.

زيادة سعة المقاعد على الرحلات الجوية.