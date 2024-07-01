فريق التحرير by فريق التحرير

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طيران الإمارات تهدي المسافرين إقامة فندقية فاخرة مجانية في دبي

يبدأ سريان هذا العرض اليوم، الأول من يوليو ويستمر حتى 21 يوليو 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت طيران الإمارات عن عروض صيفية لمسافريها المتجهين إلى دبي، وذلك بهدف مساعدتهم على الاستمتاع بأقصى استفادة من عطلاتهم. تشمل هذه العروض إقامة مجانية في أحد أفخم فنادق دبي، فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز.

طيران الإمارات

يبدأ سريان هذا العرض اليوم، الأول من يوليو ويستمر حتى 21 يوليو 2024. ويُتيح للمسافرين الذين يشترون تذكرة ذهاب وعودة في الدرجتين الأولى أو الأعمال مع طيران الإمارات الاستمتاع بإقامة مجانية لمدة ليلتين في فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز دبي الفاخر من فئة الخمسة نجوم. أما المسافرون في الدرجتين السياحية الممتازة أو السياحية، فسوف يحظون بإقامة مجانية لمدة ليلة واحدة في نفس الفندق.

يشمل العرض جميع تذاكر الذهاب والعودة للسفر إلى دبي أو عبرها لمدة تزيد عن 24 ساعة، للعملاء المسافرين خلال الفترة ما بين 4 يوليو (تموز) 2024 و15 سبتمبر (أيلول) 2024.

تذاكر طيران الإمارات

ويتاح هذا العرض لجميع الحجوزات التي يتم إجراؤها عبر موقعها الإلكتروني أو التطبيق، أو مكاتب التذاكر التابعة لطيران الإمارات ومراكز الاتصال أو وكلاء السفر المشاركين، بشرط أن تتم قبل 96 ساعة على الأقل من وصول المسافرين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...