طيور الفلامينو كادت تسبب كارثة لطيران الإمارات

اصطدمت طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات، من طراز بوينغ 777، بسرب من طيور النحام (الفلامينغو) أثناء هبوطها في مطار مومباي في الهند يوم الاثنين الماضي.

وعلى الرغم من الاصطدام الذي وقع على ارتفاع 300 متر تقريبًا، تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام ولم يصب أي من الركاب أو أفراد الطاقم بأذى.

من المؤسف أن الحادث أسفر عن نفوق 39 طائرًا من طيور النحام، التي تهاجر إلى مومباي كل شتاء من ولاية جوجارات المجاورة.

وأكد متحدث باسم طيران الإمارات أن الشركة تتعاون مع السلطات المعنية للتحقيق في الحادث وتقييم الأضرار التي لحقت بالطائرة.

ونتيجة للحادث، تم إلغاء رحلة العودة التي كانت مقررة من مومباي إلى دبي في نفس اليوم.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورًا لموظفين في المطار وهم يحملون الطيور النافقة، مما أثار حزنًا وتعاطفًا كبيرًا بين الناس.