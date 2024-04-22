فريق التحرير by فريق التحرير

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طيران الإمارات تكافح للتعافي من تداعيات الفيضانات في دبي

تُظهر طيران الإمارات التزامها بتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها، والعودة إلى جدولها الطبيعي للرحلات في أقرب وقت ممكن.

فريق التحرير by فريق التحرير
طيران الإمارات

لا تزال شركة طيران الإمارات تعمل جاهدة للتعامل مع تداعيات الفيضانات التي اجتاحت دبي الأسبوع الماضي، والتي تسببت في تعطيل حركة السفر وإلغاء بعض الرحلات.

وتبذل الشركة جهودًا كبيرة لإعادة تنظيم رحلاتها وإعادة حجز تذاكر المسافرين المتضررين، وتسليم الأمتعة العالقة.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أنها شكلت فرق عمل مخصصة للتعامل مع هذه المهمة، حيث تعمل على مدار الساعة لتسريع عمليات إعادة حجز التذاكر وتسليم الأمتعة.

وخصصت الشركة أيضًا 12 ألف غرفة فندقية و250 ألف قسيمة وجبات للعملاء المتضررين من الفيضانات.

وعادت شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي إلى تشغيل رحلاتهما من وإلى مطار دبي الدولي في 18 نيسان/أبريل الجاري، بعد أن تمكنت السلطات من إعادة فتح المطار جزئيًا.

وتعمل الشركة على إعادة تشغيل جميع رحلاتها بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة.

وأعربت طيران الإمارات في رسالة عن تفهمها لمشاكل العملاء خلال هذه الفترة، وطلبت منهم الصبر والتفهم بينما تعمل الشركة على حل جميع الأمور العالقة.

وأكدت الشركة التزامها بتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها، وأنها تبذل قصارى جهدها للعودة إلى العمل بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن.

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فريق التحرير

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