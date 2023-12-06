طيران الإمارات تفوز بخمس جوائز في جوائز السفر العالمية 2023

تربعت طيران الإمارات على عرش شركات الطيران العالمية، بفوزها بخمس جوائز عالمية في مجال الطيران، وذلك في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2023 الذي أقيم في دبي يوم أمس.

وحصدت الشركة لقب الناقلة الرائدة عالمياً في الشرق الأوسط، كما فازت بجائزة الترفيه الجوي الرائد، والعلامة التجارية الرائدة في مجال الطيران، والدرجة الأولى الرائدة. كما تُوّج برنامج سكاي واردز طيران الإمارات بجائزة برنامج المكافآت الرائد في العالم.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود الشركة المستمرة في تقديم تجربة سفر استثنائية للمسافرين، حيث تسعى الناقلة دائماً إلى ابتكار حلول جديدة لتحسين رحلات عملائها.

ومن بين أبرز الاستثمارات التي قامت بها طيران الإمارات في تجربة العملاء خلال العام الماضي ما يلي:

إعادة تصميم عروض المأكولات والمشروبات، بما في ذلك تقديم كميات غير محدودة من الكافيار في الدرجة الأولى.

تركيب مقصورة الدرجة السياحية الممتازة في 22 طائرة A380.

توفير 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب في جميع الدرجات عبر نظام ice الحائز جوائز.

وتؤكد جوائز السفر العالمية 2023 المكانة الرائدة لطيران الإمارات في قطاع الطيران العالمي، وتعكس التزام الناقلة بتقديم أفضل تجربة سفر ممكنة للمسافرين.