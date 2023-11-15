طيران الإمارات تطور أسطول طائراتها A380 بـ1.5 مليار دولار

أعلنت طيران الإمارات أنها أبرمت اتفاقيات تفوق قيمتها 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) لتطوير أداء أسطولها من الطائرات ذات الطابقين A380 وذلك على هامش مشاركتها في معرض دبي للطيران 2023.

ووفقاً لبيان نشرته الشركة على موقعها فإن الاتفاقيات تمت مع شبكة موسعة من مقدمي الخدمات والشركاء لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة MRO وتوفير قطع الغيار، وإصلاح المكونات، بالإضافة إلى الدعم الفني.

وقالت طيران الإمارات في بيانها إنها سوف تحقق أقصى استفادة من خبرات وقدرات شركائها، بمن فيهم هانيويل و”كولينز إيروسبيس” و”برات آند ويتني” و”سافران” و”لوفتهانزا تكنيك” و”OEM سيرفيسيز” و”جاميكو” و”هايكو، وغيرهم لإطالة العمر التشغيلي لأسطولها من طائرات A380 مع المحافظة على أعلى درجات الكفاءة التشغيلية، وذلك وفقاً للمعايير الصارمة التي تنتهجها الناقلة.

وأشارت إلى أن العمليات الجارية تتماشى مع التزامها بالجودة وضمان تقديم الخدمات المميزة للعملاء.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: “شكّلت طائرة الإيرباص A380 ولا تزال جانباً كبيراً من قصة طيران الإمارات. فقد أتاح لنا حجمها وقدرتها الاستيعابية إطلاق العنان للنمو في بعض من أكثر مطارات العالم ازدحاماً، وفتح فرصٍ جديدة أمام المسافرين، ورفع معايير راحة الركاب بشكل كبير”.

وأضاف: “إن التزامنا المستمر بالطائرة A380 وثقتنا بها هو السبب وراء قيامنا بالاستثمار بكثافة للحفاظ على الأسطول في الشكل الأمثل والحالة الأصلية. وسوف تواصل الطائرة A380 لعب دور أساسي في شبكة خطوطنا وعروض العملاء على مدى العقد المقبل، وعليه فإننا نريد ضمان أن يبقى أسطولنا في أفضل حالاته”.

وأوضح البيان أن طيران الإمارات تشغل حالياً 90 طائرة A380، ومن المقرر إعادة مزيد من هذه الطائرات إلى الخدمة في الأشهر المقبلة.

وأشارت إى أنها بدأت منذ العام الماضي ببرنامج التحديث، الذي يشمل تجديد التصاميم الداخلية لـ67 طائرة A380، إضافة إلى تركيب مقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

وكشفت أنه تم تحديث 16 طائرة عادت إلى الخدمة التجارية الكاملة، وأن المشروع غير المسبوق من حيث الحجم على مستوى الصناعة، ينفذ على أيدي فريق طيران الإمارات الهندسي.

وذكر البيان أن طيران الإمارات، طلب في اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2023، شراء 95 طائرة إضافية ذات جسم العريض، ليصل إجمالي طلبياتها إلى 295 طائرة.