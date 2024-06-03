طيران الإمارات تطالب بوينغ بتعويضات

أعلن عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، أن الشركة ستطالب شركة بوينغ بتعويضات عن تأخير تسليمات الطائرات من طراز 777 إكس عن الجدول الزمني لعام 2025.

وقال الرضا في تصريح له على هامش الاجتماع الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في دبي إن الطائرة المذكورة لن تدخل ضمن جدول تسليمات الشركة خلال العام المقبل، وذلك بناءً على قرار داخلي لطيران الإمارات نظراً للتحديات القائمة وتأخر التسليمات المتتالية.

وأشار الرضا إلى أن الشركة استندت في مطالبتها بالتعويض إلى بنود جزائية في عقود الطلبيات تنص على ذلك في حال عدم التسليم في الوقت المحدد.

ويأتي هذا في أعقاب تعويضات سابقة قدمتها بوينغ لشركات طيران عالمية بسبب توقف طراز 737 ماكس.

وقد أثر تأخر تسليم طائرات 777 إكس على خطط طيران الإمارات لإخراج الطائرات القديمة من الأسطول، مما أدى إلى تمديد فترات تشغيلها، مع التأكيد على الحفاظ على الكفاءة وتجربة المسافرين.

في ضوء ذلك، اتجهت طيران الإمارات نحو برنامج تحديث شامل لـ 191 طائرة، يشمل أنظمة الترفيه والاتصال، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 2 و 3 مليارات دولار.

وشدد الرضا على أن هذا الاستثمار يهدف إلى تعزيز تجربة المسافرين وضمان التميز الدائم للناقلة.

ومن المتوقع أن تستلم طيران الإمارات أول طائرة من طراز إيرباص A350 في أيلول/سبتمبر المقبل، ضمن طلبيتها المكونة من 65 طائرة.