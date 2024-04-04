طيران الإمارات تضيف 19 رحلة خلال عطلة عيد الفطر

قررت طيران الإمارات زيادة عدد رحلاتها في المنطقة بواقع 19 رحلة إضافية خلال عطلة عيد الفطر لاستيعاب أكثر من 150 ألف شخص تتوقع الشركة سفرهم على متن على رحلاتها خلال هذه الفترة.

وتتوزع الرحلات الإضافية على كلٍ من جدة والكويت وبيروت وعمّان، كالتالي:

7 رحلات إضافية إلى جدة ما بين 7 و13 نيسان / أبريل الجاري، لتلبية طلب العملاء من المملكة العربية السعودية وتسهيل سفرهم إلى وجهات شهيرة، مثل دبي ولندن وجزر المالديف وكولومبو وكراتشي.

· 6 رحلات إضافية إلى الكويت ما بين 7 و20 أبريل، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى وجهات سياحية شهيرة، مثل دبي وبانكوك وأوساكا، عدا عن توفير الفرصة أمام المسافرين للعودة إلى تشيناي وحيدر أباد وسيالكوت وبيشاور.

· 4 رحلات إضافية على جدول رحلاتها إلى عمّان.

رحلتان إضافيتان إلى بيروت.

كما ستوسع طيران الإمارات جدول رحلاتها إلى البحرين إلى 22 رحلة أسبوعية اعتباراً من 2 أيار / مايو المقبل لتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى المملكة.