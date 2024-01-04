فريق التحرير by فريق التحرير

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طيران الإمارات تضيف ثلاث رحلات أسبوعية إلى سيول

يستمتع المسافرون مع طيران الإمارات بأفضل تجربة في الأجواء بوجبات متميزة. كما يمكن للعملاء الجلوس والاسترخاء في مقاعدهم والاختيار من محتوى عالمي متنوع عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice

فريق التحرير by فريق التحرير
طيران الإمارات

تستجيب طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، للطلب المتنامي على السفر الدولي إلى واحدة من الوجهات الأكثر شعبية في جنوب شرق آسيا، حيث أعلنت عن إضافة ثلاث رحلات أسبوعية إلى سيول اعتباراً من 19 فبراير (شباط) 2024.

وسوف تعمل الرحلات الجديدة “ئي كيه 324/ 325” أيام الاثنين والأربعاء والجمعة بطائرات البوينج 777-300ER. وتغادر الرحلة “ئي كيه 324” دبي في الساعة 4:45 صباحاً وتصل إلى سيول في الساعة 6:05 مساءً. أما رحلة العودة “ئي كيه 325” فتقلع من سيول في الساعة 11 ليلاً وتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 3:15 من صباح اليوم التالي.

طيران الإمارات.. 1000 مقعد إضافي

وسوف تتعزز الطاقة الاستيعابية بين دبي وسيول بأكثر من 1000 مقعد إضافي، ما يخدم الطلب المتنامي على السفر الدولي إلى واحدة من الوجهات الأكثر شعبية في جنوب شرق آسيا، ويدعم حركة السياحة من وإلى كوريا. واختارت الإمارات توقيت الرحلات الجديدة بعناية لتعزيز اتصال المسافرين بين كوريا وشبكة طيران الإمارات الواسعة في أوروبا التي تغطي 38 وجهة، ما يلبي احتياجات السفر لعملائها بصورة لأفضل.

طيران الإمارات

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدمتها إلى سيول في عام 2005، وتشغل حالياً رحلة يومية بطائرة A380 من دبي. ومع إضافة الرحلات الثلاث في فبراير، ستخدم الناقلة سيول بعشر رحلات أسبوعياً بطائراتها الحديثة الإيرباص A380 والبوينج 777-300ER، مما يضمن مزيداً من المرونة والخيارات لعملائها من وإلى دبي، وكذلك عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تزيد على 130 مدينة.

ويستمتع المسافرون مع طيران الإمارات بأفضل تجربة في الأجواء بوجبات متميزة. كما يمكن للعملاء الجلوس والاسترخاء في مقاعدهم والاختيار من محتوى عالمي متنوع عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، والذي يوفر ما يصل إلى 6500 تعرض الأفلام والمسلسلات والموسيقى والبودكاست.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...