طيران الإمارات تضيف رحلة أسبوعية خامسة بين دبي وريو دي جانيرو وبوينس آيرس

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن إضافة رحلة أسبوعية خامسة بين دبي وريو دي جانيرو وبوينس آيرس، وذلك اعتباراً من 7 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وسوف تلبي الرحلة الجديدة الطلب المتنامي على السفر بين الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، كما ستعزز العلاقات التجارية بين البلدين.

سوف تغادر رحلة طيران الإمارات الجديدة أيام السبت من مطار دبي الدولي في الساعة 8:05 صباحاً، وتصل إلى ريو دي جانيرو في الساعة 15:55 عصراً. ثم تستأنف طيرانها إلى بوينس آيرس في الساعة 5:30 مساءً لتصلها في الساعة 8:55 مساءً. أما رحلة العودة “ئي كيه 248″، فتغادر العاصمة الأرجنتينية في الساعة 11:30 ليلاً، وتصل إلى ريو دي جانيرو في الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، وتقلع من ريوديجانيرو متوجهةً إلى دبي في الساعة 2:55 صباحاً لتصلها في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل (اليوم التالي).

وسوف توفر الرحلة الجديدة 302 مقعد في الدرجتين السياحية والأعمال، بما في ذلك 8 أجنحة خاصة في درجة الأعمال و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو.

وتهدف الرحلة الجديدة إلى توفير المزيد من الخيارات للمسافرين بين الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، حيث تعد البرازيل والأرجنتين من الوجهات السياحية والتجارية المهمة. كما ستساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، حيث ستتيح للشركات نقل البضائع والمنتجات بين الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

تؤكد طيران الإمارات من خلال هذه الخطوة التزامها بتقديم خدمات متميزة للمسافرين بين الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، حيث تعد هذه المنطقة من أهم الأسواق بالنسبة للشركة.