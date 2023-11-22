طيران الإمارات تشغل أول رحلة جوية في العالم بوقود مستدام

قامت شركة “طيران الإمارات”، اليوم، الأربعاء، بتشغيل أول رحلة جوية في العالم عن طريق الوقود المستدام بنسبة 100 بالمئة وذلك باستخدام طائرة إيرباص من طراز A380.

الطائرة أقلعت من مطار دبي الدولي بقيادة القبطان خالد بن سلطان، والقبطان فيليب لومبيت، باستخدام وقود مستدام في أحد محركاتها الأربعة، من أجل اختبار الأداء، والمساعدة على إظهار إمكانات الوقود المستدام الذي يعد بديلا مطابقا لكل المواصفات.

وأكدت الدراسات التي أجريت على نوع الوقود المستدام “ساف” أنه ينجح في تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 80% عند مقارنته بالوقود العادي المعمول به في الطيران التقليدي.

الرحلة الأولى التي أطلقتها “طيران الإمارات” تعبد الطريق نحو رحلات تجريبية أخرى من أجل الوصول إلى أفضل مواصفات ومقاييس للوقود المستدام بنسبة 100% “ساف”، حتى يتم اعتماده في المستقبل.

وتتبنى الحكومات استراتيجيات أوسع لدعم وتوسيع إنتاج هذا الوقود، وتؤكد الرحلة التجريبية لطائرة A380 أن الوقود “ساف” كان متوافقا وحقق أداء جيدا للغاية، ما يجعله آمنا وموثوقا بنسبة 100%.

محتويات وقود “ساف”

يحتوى وقود ساف المستخدم في رحلة “طيران الإمارات” على مركّبات عطرية متجددة، تجعله يحاكي بشكل وثيق الخصائق المتوفرة في الوقود التقليدي للطائرات.

وأثبت الوجود “ساف” توافق كامل عبر الأنظمة الحالية للطائرة عند استخدامه في طائرة A380، وذلك بمساعدة “اينوك” على تأمين الوقود للرحلة التجريبية مع مزجه بالكيروسين المخصص للطيران المستدام “ساك”.

تجربة سابقة

شركة “طيران الإمارات” كانت قد أجرت هذا الشهر اختبارا لمحرك “Engine Alliance GP7200” باستخدام وقود “ساف”، من أجل التعرفك على قوة المحرك بالوقود الجديد، ومدى تأثر الأداء سلبا أو إيجابا.