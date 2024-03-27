طيران الإمارات تشغّل رحلاتها من أمستردام باستخدام الوقود المستدام

أعلنت طيران الإمارات عن بدء استخدام وقود الطيران المستدام (SAF) في رحلاتها المغادرة من مطار أمستردام شيفول، وذلك في إطار اتفاقية مع شركة “نيستي” لتزويد الناقلة بأكثر من مليوني غالون من مزيج وقود الطيران المستدام خلال العام الحالي.

وتعد هذه الشراكة واحدة من أكبر كميات وقود الطيران المستدام التي تعاقدت عليها طيران الإمارات حتى الآن، حيث سيتم دمج أكثر من 700 ألف غالون من وقود الطيران المستدام الصافي في نظام التزود بالوقود في مطار أمستردام شيبول.

وتعمل الناقلة أيضاً مع “نيستي” لدمج وقود الطيران المستدام في أنظمة تزويد الوقود في مطار سنغافورة شانغي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

يمكن دمج مزيج وقود الطيران المستدام المستخدم في إطار هذه الاتفاقية بأمان في محركات أسطول طيران الإمارات الحالية والبنية التحتية لتزويد الوقود في المطارات.

ومن المحتمل أن يخفض من الانبعاثات الكربونية خلال دورة الحياة بنسبة تصل إلى 80% مقارنة باستخدام وقود الطائرات التقليدي.

يذكر أن طيران الإمارات تشغّل حالياً رحلات بوقود مستدام من كلٍ من باريس وليون وأوسلو.