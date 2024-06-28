طيران الإمارات تحلق في سماء ويمبلدون

تستعد طيران الإمارات، شريك الطيران الرسمي لبطولة ويمبلدون العريقة لكرة المضرب، لتقديم تجربة فريدة لعملائها ومحبي اللعبة خلال فترة البطولة التي ستقام في نادي عموم إنكلترا للتنس في لندن من 1 إلى 14 تموز/يوليو المقبل.

وفي إطار هذه الشراكة المميزة، ستقوم طيران الإمارات بتزيين طائرتها الإيرباص A380 بكِسوة خاصة تحمل شعار بطولة ويمبلدون، وستحلق هذه الطائرة المميزة إلى وجهات عالمية متعددة خلال فترة البطولة، بما في ذلك لندن هيثرو ومانشستر وواشنطن العاصمة وباريس ونيويورك جون كيندي والدار البيضاء وزيوريخ وبريسبان وبرشلونة وبيرث.

وإلى جانب الكسوة الخاصة، تخطط طيران الإمارات لتقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المميزة لعملائها على متن الطائرة وفي نادي عموم إنكلترا للتنس، مما يتيح لهم فرصة الاستمتاع بتجربة ويمبلدون الفريدة والتعرف على العلامة التجارية الشهيرة لطيران الإمارات.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: “يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث الرياضي العالمي البارز، ونتطلع إلى مشاركة تجربة ويمبلدون المميزة مع عملائنا وتقديم أفضل الخدمات لهم خلال فترة البطولة.”