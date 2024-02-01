طيران الإمارات تتيح تأشيرة دخول مسبقة للمسافرين الهنود

أعلنت طيران الإمارات عن شراكة حصرية مع مركز التأشيرات العالمي VFS Global لتسهيل الحصول على تأشيرة معتمدة مسبقاً عند الوصول لحاملي جوازات السفر الهندية الذين يحجزون سفرهم عبر الناقلة.

تصدر تأشيرة الدخول لمرة واحدة لمدة 14 يوماً، وذلك عبر مركز دبي لمعاملات التأشيرات (DVPC). وستمكّن هذه المبادرة عملاء طيران الإمارات من تخطي طوابير الانتظار عند وصولهم إلى دبي، وتبسيط إجراءات وصولهم ودخول دبي.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات حجز رحلاتهم من خلال الموقع emirates.com أو عبر وكلاء السفر المعتمدين.

وتتوفر هذه الخدمة حصرياً لحاملي جوازات السفر الهندية، الذين لديهم تأشيرة للولايات المتحدة صالحة لمدة ستة أشهر أو بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأميركية (غرين كارد) أو إقامة في الاتحاد الأوروبي أو إقامة في المملكة المتحدة. ويخضع إصدار التأشيرات لتقدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

ووفقاً لإحصاءات دبي السياحية، استقبلت الإمارة مليوني زائر من الهند خلال المدة من كانون الثاني/يناير وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتشغل طيران الإمارات 167 رحلة أسبوعياً عبر 9 وجهات في الهند، وتربط المسافرين من دبي وغيرها إلى شبكة عالمية تغطي أكثر من 140 وجهة. والمدن الهندية التسع التي تخدمها طيران الإمارات هي: أحمد آباد وبنجالورو وتشيناي ودلهي وحيدر أباد وكوتشي وكولكاتا ومومباي وثيروفانانثابورام.