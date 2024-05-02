طيران أبوظبي تستحوذ على حصص في 3 شركات

أعلنت شركة طيران أبوظبي، في افصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، عن اكمال صفقة الاستحواذ على حصص في شركات الاتحاد للطيران الهندسية، والمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعَمرة (آمرك)، وشركة جلوبال إيروسبيس لوجيستكس (جال)، من شركة تابعة ومملوكة بالكامل لـ القابضة (ADQ)، مقابل إصدار أسهم في شركة طيران أبوظبي.

وستسهم الصفقة في إنشاء مجموعة شركات طيران تنافسية ومتكاملة وتمتلك قدرات قوية في مجالات الصيانة والإصلاح، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والخدمات الهندسية المتقدمة.

وتم نقل 100% من أسهم شركة الاتحاد للطيران الهندسية، و100% من أسهم شركة آمرك، و50% من أسهم شركة جال، إلى شركة طيران أبوظبي.

وفي المقابل، سيتم إصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات درهم، حيث ستكون هذه السندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في رأس مال شركة طيران أبوظبي.

وسيسهم نقل الشركات الثلاثة إلى محفظة شركة طيران أبوظبي في إضافة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الآتي:

تقدم شركة الاتحاد للطيران الهندسية خدمات الصيانة والإصلاح لعديد من شركات الطيران، مثل شركة الاتحاد للطيران التي تعد إحدى شركات الطيران الوطنية لدولة الإمارات ومقرها في أبوظبي، حيث يعمل لدى الشركة أكثر من 2000 موظف ضمن حظائر صيانة الطائرات التي تغطي مساحة 42 ألف متر مربع.

تشغّل شركة آمرك مركزاً متكاملاً لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح التي تتضمن الحلول الهندسية، والتدريب الفني، وإدارة سلاسل الإمداد، وخدمات تعديل وتحديث أكثر من 35 نوعاً من الطائرات.

تعدّ جال إحدى الشركات المزودة لخدمات الصيانة والإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعمل لديها أكثر من 5000 فني ومهندس يقدمون خدماتهم لما يزيد على 45 نوعاً من الطائرات.

وستؤدي صفقة الاستحواذ إلى إنشاء كيان وطني جديد يضم أكثر من 9500 موظف، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات لقطاع الطيران.

