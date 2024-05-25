حوار حصري مع أريبيان بزنس: نيخيل جويل يكشف ميزات ثورية لطائرة “ميدنايت” الكهربائية من “أرتشر”

في تطور مثير في صناعة النقل الجوي الحضري، كشفت شركة “أرتشر” الأمريكية النقاب عن طائرتها الكهربائية الثورية “ميدنايت” التي تعد بتغيير وجه التنقل داخل المدن. وفي مقابلة حصرية مع أريبيان بزنس، أدلى نيخيل جويل، المدير التجاري لشركة “أرتشر” بتصريحات مهمة حول المزايا الفريدة لهذه الطائرة عمودية الإقلاع والهبوط.

وأوضح أن طائرة “ميدنايت” تتفوق على الهليكوبتر التقليدية من حيث السلامة، حيث تتميز بتصميم يشتمل على 12 مروحة، مما يسمح بهبوط آمن وإتمام المهمة حتى في حالة تعطل أربعة منها. كما أن أنظمة التحكم في الطائرة أسهل بكثير من تلك الموجودة في الهليكوبتر التقليدية بفضل تقنية الطيران بالأسلاك، مما يعزز السلامة بشكل كبير.

أرتشر.. صفقة ضخمة بقيمة 1.5 مليار دولار

وأعلنت “أرتشر” عن صفقة ضخمة بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة يونايتد إيرلاينز، بالإضافة إلى اتفاقيات في الهند مع شركة إنديغو وفي الإمارات العربية المتحدة. كما وقعت صفقة بمئات ملايين الدولارات مع مكتب أبوظبي للاستثمار.

وتستهدف “أرتشر” الحصول على شهادة لتشغيل طائراتها في الشرق الأوسط، وخاصة في الإمارات والسعودية، بحلول الربع الأخير من عام 2025 أو أوائل عام 2026. وتعمل الشركة عن كثب مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي والهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية للوفاء بهذا الجدول الزمني.

ومن المميزات الرئيسية لطائرة “ميدنايت” أنها لا تتطلب سوى بنية تحتية بسيطة على مستوى شواحن تسلا (200 إلى 300 كيلو وات)، والتي توجد في العديد من المباني التجارية، مما يقلل من القيود على البنية التحتية. ويمكن للطائرة إتمام مهام من نقطة إلى أخرى لمسافات تتراوح من 60 إلى 70 ميلاً في رحلة مدتها 10 دقائق فقط.

وأشار المدير التجاري إلى أنه لا يوجد اتفاق محدد مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حتى الآن، لكن من المتوقع إجراء مناقشات معهم. وستركز العمليات الأولية على المدن الكبرى التي تضم مطارات مهمة ومعالم بارزة بسبب الكثافة السكانية وكفاءة الخدمة. ومع نمو الشبكة ومدى الطائرات، قد تتوسع العمليات لتشمل مناطق أخرى.

وتعد دبي، مع بنيتها التحتية الجيدة والكثافة السكانية العالية، فرصة مثيرة للشركة. ومن فوائد الطائرة القدرة على تجاوز الازدحام المروري وتمكين رحلات أطول، حتى في المناطق الأقل كثافة سكانية.

وأكد المدير التجاري أن سلامة الطائرة والحصول على الشهادات اللازمة تحظى بأهمية قصوى، وهو ما يفسر الوقت الذي استغرقته الشركة لمعالجة المتطلبات التكنولوجية والتنظيمية. ومن المتوقع الحصول على الشهادة في غضون الأشهر الـ 24 المقبلة.

وتوفر المراوح الـ 12 للطائرة ميزة أمان مهمة مقارنة بالهليكوبتر التقليدية ذات المروحة الواحدة. فإذا تعطلت إحدى المراوح، تضمن المراوح الأخرى التشغيل الآمن.

وفي البداية، سيتم تشغيل الرحلات بواسطة طيارين، حيث أن الطيران الذاتي يتطلب بيانات كبيرة ووقتًا للتكيف معه. وقد أعلنت “أرتشر” عن برنامج لتدريب الطيارين مع شركة الاتحاد للطيران، مما يمثل بداية هذا التحول.

وسيتم إنشاء محطات مخصصة لهذه الطائرات، يتم وضعها بشكل استراتيجي لخدمة أكبر عدد ممكن من الأشخاص. ومن المتوقع أن تكون التكلفة مماثلة لخدمة أوبر بلاك، مع احتمال زيادة بنسبة 10%.

وتخطط “أرتشر” للتوسع في أسواق أخرى خارج الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وذلك بناءً على الطلب واستعداد تلك الدول. ومن المؤكد أن هذه التطورات المثيرة تشير إلى بداية حقبة جديدة في مستقبل النقل الحضري.