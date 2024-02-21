الطائرة COMAC C919 تظهر في سماء سنغافورة.. هل تهز الصين عرش بوينغ وإيرباص؟

انطلق معرض سنغافورة للطيران، وهو الأكبر في آسيا، بمجموعة من العروض الجوية بما في ذلك بعض العروض الجوية لطائرة COMAC C919 الصينية ضيقة البدن، مع إعلان شركات تصنيع الطائرات مثل كوماك وبوينغ عن طلبات جديدة.

وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها سنغافورة الحدث للجمهور منذ عام 2020، عندما بدأت نسخة مصغرة مع بدء جائحة كوفيد-19.

ويأتي المعرض الذي يقام كل عامين مع انطلاقة قطاع الطيران في آسيا بعد السنوات الصعبة للوباء، عندما أغلقت العديد من البلدان في المنطقة حدودها أمام معظم الرحلات الدولية.

يعود معرض هذا العام مع أكثر من 1000 عارض، ويعد المعرض فرصة جيدة للعارضين لإظهار الاتجاه الذي يتجهون إليه، فيما يتعلق بالتكنولوجيا مثل المركبات ذاتية القيادة وما إلى ذلك.

وقال إن أعداد الركاب في المنطقة عادت تقريبا إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ 50% من النمو في الطلب على السفر الجوي هذا العام.

ولكن حتى مع انتعاش قطاع الطيران، تواجه الصناعة أزمة أوسع في سلسلة التوريد، مع نقص في قطع الغيار والطائرات ونقص في الموظفين، من أطقم الطيران إلى الطيارين.

تؤثر مشكلات سلسلة التوريد بالتأكيد على تسليم الطائرات وقطع الغيار في الوقت المناسب، وهذا أحد الأسباب وراء تخلف نمو القدرة الاستيعابية عن نمو حركة المرور.

وفي اليوم الأول للمعرض، أنهت شركة طيران التبت الصينية طلبية لشراء 40 طائرة ركاب من طراز C919 و10 طائرات إقليمية من طراز ARJ21 من شركة الطائرات التجارية الصينية (COMAC)، ووقعت الشركتان الصفقة على هامش المعرض الجوي.

طائرة C919 من شركة COMAC هي طائرة ركاب ضيقة البدن، تشبه طائرات إيرباص A320neo وطائرات بوينغ 737 ماكس. صممت شركة COMAC العديد من أجزاء الطائرة C919، لكن بعض مكوناتها الرئيسية، بما في ذلك محركها، لا تزال تأتي من الغرب.

وتأتي الطلبيات في الوقت الذي تحاول فيه شركة كوماك وضع نفسها كخيار قابل للتطبيق للطائرات ذات الممر الواحد، حيث تواجه شركات مثل بوينغ وإيرباص مشكلة تراكم الطلبات.

تلقت الشركة أكثر من 1000 طلب لشراء طائرتها C919، وفقا لوسائل الإعلام الصينية، على الرغم من أن الطائرة معتمدة حاليا في الصين فقط، وتعمل حاليا 4 طائرات من طراز C919 مع شركة طيران شرق الصين.

يعد الظهور الأول لطائرة C919 في المعرض هو المرة الأولى التي تقوم فيها الطائرة برحلة خارج الأراضي الصينية، على الرغم من أن الطائرة قامت بالتحليق فوق هونغ كونغ في ديسمبر/كانون الأول في أول رحلة لها خارج البر الرئيسي للصين.

وأعلنت شركة بوينغ والخطوط الجوية التايلاندية بشكل مشترك أن شركة الطيران طلبت 45 طائرة 787 دريملاينر لتنمية أسطولها في إطار سعيها لتوسيع شبكتها الدولية.

شهد العرض الطائر، أحد أبرز أحداث المعرض الجوي الذي يقام كل عامين، قيام القوات الجوية السنغافورية بإجراء عرض جوي بطائرة مقاتلة من طراز F-15SG ومروحية AH-64D Apache.

كما قامت طائرات COMAC من طراز C919 وطائرات إيرباص ذات الجسم العريض من طراز A350-1000 بإجراء تحليقات جوية، وفقا لما نقلته “أسوشيتد برس”.

وأظهر فريق طائرات الهليكوبتر سارانج التابعة للقوات الجوية الهندية مجموعة من الألعاب البهلوانية الجوية، في حين أجرى جوبيتر التابع للقوات الجوية الإندونيسية والروليت التابعة للقوات الجوية الأسترالية مناورات بهلوانية، بما في ذلك عمليات العبور ورسم قلوب عملاقة في السماء.

كانت طائرات النسور السوداء التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية، التي حلقت بطائرتها البهلوانية T-50B، هي خاتمة العرض الجوي.

ومن المتوقع أن تقوم طائرة B-52 ستراتوفورتريس التابعة للقوات الجوية الأمريكية بالتحليق يوم الخميس.

ولن تعرض شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات أي طائرات ركاب في المعرض. وتخضع الشركة للتدقيق بعد انفجار لوحة جسم الطائرة في إحدى طائراتها من طراز 737 ماكس 9 الشهر الماضي.

ومن المتوقع أيضا أن يسلط المعرض الجوي هذا العام الضوء على الطيران المستدام، حيث تستخدم إيرباص مزيجا من وقود الطيران المستدام المصنوع من المواد الخام من زيت الطهي والشحم، إلى جانب وقود الطائرات التقليدي لطائرات A350-1000 في عرضها الجوي.

قالت سنغافورة هذا الأسبوع إنها ستفرض ضريبة جديدة على وقود الطائرات الخضراء على المسافرين اعتبارا من عام 2026، حيث سيُطلب من الرحلات المغادرة من سنغافورة استخدام وقود الطيران المستدام في ذلك العام.

وتعد وحدة سوبرنال التابعة لشركة هيونداي ومقرها الولايات المتحدة، والمتخصصة في طائرات التنقل المتقدمة مثل سيارات الأجرة الجوية، من العارضين أيضا في المعرض الجوي لهذا العام.

ومن المتوقع أن يجذب الحدث، الذي يستمر من 20 إلى 25 فبراير/شباط، أكثر من 50 ألف زائر، على أن يكون اليومان الأخيران مفتوحين لعامة الناس. وتشارك في المعرض أكثر من 1000 شركة من أكثر من 50 دولة.