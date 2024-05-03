13 مليار دولار..أمريكا تستعد لتطوير طائرات “يوم القيامة” الجديدة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم عن صفقة تاريخية بقيمة 13 مليار دولار مع شركة Sierra Nevada Corporation لتطوير وإنتاج طائرات “يوم القيامة” التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وتُعرف طائرات “يوم القيامة Doomsday” رسميًا باسم “مركز العمليات المحمولة جواً” (NAOC) وهي مصممة لتكون بمثابة مركز قيادة محمول جواً للرئيس وكبار المسؤولين الحكوميين في حالة وقوع حرب نووية أو كارثة أخرى واسعة النطاق.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة Sierra Nevada باستبدال أسطول الخدمة الحالي المكون من أربع طائرات بوينغ 747 معدلة (“E-4B”) بطائرة جديدة أكثر تقدمًا تُعرف باسم “مركز العمليات المحمولة جواً القابل للبقاء” ( Survivable Airborne Operations Center SAOC).، ومن المخطط له أن يكون المشروع جاهزا بحلول يوليو 2036.

وتتمتع طائرة SAOC الجديدة بالعديد من الميزات المتقدمة التي تهدف إلى تحسين قدرتها على البقاء في ظل ظروف الحرب النووية، منها مقاومة الانفجارات النووية والتأثيرات الكهرومغناطيسية، نظام التزود بالوقود الجوي، وغرف مؤتمرات آمنة، ومعدات اتصالات متطورة.

تتميز الطائرة بتصميمها المتطور وتجهيزاتها المتطورة، حيث تضم ستة مناطق وظيفية رئيسية، تشمل منطقة عمل القيادة، وغرفة الاجتماعات، وغرفة الإحاطة، ومنطقة عمل فريق العمليات، ومنطقة الاتصالات، ومنطقة الاستراحة.

طائرات يوم القيامة

تتسع الطائرة لما يصل إلى 111 شخصًا، بما في ذلك فريق عمليات الخدمة المشتركة، وطاقم طيران القوات الجوية، ومكون الصيانة والأمن، وفريق الاتصالات.

تتمتع الطائرة بقدرات اتصالات هائلة، حيث تحمل 13 نظام اتصالات خارجي، مما يجعلها قادرة على التواصل مع مختلف الوحدات العسكرية والمدنية في جميع أنحاء العالم.

تم تصميم الطائرة للقيام بمهام تستغرق 72 ساعة، مع وجود طائرة واحدة على الأقل في حالة تأهب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في ولاية نبراسكا.

يتكون فريق عمليات الطائرة من أفراد مشتركين من مختلف فروع الجيش الأمريكي، بما في ذلك الطيارين والجنود والبحارة ومشاة البحرية، مع تخصصات متنوعة.

والجدير بالذكر أن فازت شركة SNC، وهي شركة متوسطة الحجم، بعقد صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التابعة للقوات الجوية الأمريكية. يمثل هذا الفوز إنجازاً كبيراً للشركة، حيث عملت بجهد للحصول على العقد، وقد تم افتتاح منشأة مخصصة للصيانة والإصلاح والتجديد بمساحة 90 ألف قدم مربع في مطار دايتون بولاية أوهايو في يوليو 2023.

وأصبحت SNC المنافس الوحيد المتبقي بعد انسحاب شركة Boeing، الشركة الحالية، من المنافسة في أواخر عام 2023 بسبب المخاوف بشأن العقود ذات الأسعار الثابتة.

يُتوقع أن يستمر البحث والتطوير، حيث طلبت القوات الجوية مبلغ 888.8 مليون دولار في السنة المالية 2024، وهو ما يزيد بمقدار 278 مليون دولار عما كان مخططاً له في الأصل، وسوف ستُخصص 1.9 مليار دولار للتمويل في السنة المالية 2025، ليصل إجمالي التمويل المخطط له خلال خطة التنمية الخمسية إلى 8.1 مليار دولار.