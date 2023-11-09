كشف النقاب عن طائرات ذاتية القيادة تصمم وتنتج في دبي

أعلنت شركة التكنولوجيا الإماراتية “عنان”، عن إطلاقها أولى طائراتها ذاتية القيادة للتنقل الجوي المتقدم المنتجة والمصنوعة بالكامل في دبي.

وجرى تصميم وإنتاج أسطول طائرات الشحن الثقيل الخالية من الانبعاثات الكربونية بواسطة شركة “عنان” في دبي، وهي طائرات كهربائية ذاتية القيادة تعتمد على نظام الإقلاع والهبوط العمودي eVTOL، ومخصصة لنقل الأشخاص والبضائع وفقاً لأعلى معايير الأمان والسلامة المناسبة لجميع البيئات والمواقع والاحتياجات المختلفة.

طائرات ذاتية القيادة تصنع في دبي

وتمتلك “عنان” منظومةً تجمع خبراء إماراتيين وعالميين لإنتاج الطائرات ذاتية القيادة ذات المروحيات المتعددة “ملتيكوبتر”، والطائرات ثابتة الجناحين من منشأتها التصنيعية في مركز محمد بن راشد للطيران بمنطقة دبي الجنوب.

ووفقاً لتقارير عالمية متخصصة، من المتوقع أن يشهد حجم قطاع التنقل الجوي المتقدم AAM، نمواً ملحوظاً إلى 110 مليارات دولار بحلول العام 2035.

وستعرض شركة “عنان” لأول مرة طائرتها ذاتية القيادة S-120 الصغيرة للشحن، إلى جانب طائرة الشحن الثقيلة S-700 في الجناح رقم 63 بمعرض دبي للطيران، والذي سينعقد خلال الفترة من 13-17 نوفمبر الجاري في دبي وورلد سنترال.