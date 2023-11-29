صندوق الاستثمارات العامة سيشتري حصة بمطار هيثرو لقاء 3 مليارات دولار

نقلت تقارير صحفية نبأ موافقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على شراء حصة 10% في مطار هيثرو من شركة البنية التحتية الإسبانية العملاقة فيروفيال، وسيتم بيع 15% أخرى من الشركة الأم إف جي بي توبكو FGP Topco إلى صندوق الأسهم الخاصة أرديان ومقره فرنسا.

يعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطًا في العالم، حيث تبلغ أصوله أكثر من 700 مليار دولار، وأكد مصدر في الصندوق لأريبيان بزنس أن الصندوق يستثمر في الأندية الرياضية ومؤسسات وشركات عديدة ولا يتدخل في إدارة تلك الجهات بل يكتفي بالاستثمار بعد دراسات تقييم لتلك الشركات والجهات.

وأعلنت شركة فيروفيال، التي تمتلك حصة منذ عام 2006، أن قيمة الصفقة تبلغ 2.37 مليار جنيه استرليني (3 مليارات دولار). ولا تزال الصفقة خاضعة للشروط التنظيمية، وفقًا للشركة.

ستنهي الصفقة عقب الموافقة عليها استثمار فيروفيال في مشغل المطارات في المملكة المتحدة والذي بدأ بنسبة 56% ولكن تم تخفيضه إلى 25% بحلول عام 2013.

ومن بين أصحاب المصلحة الآخرين في جي بي توبكو هيئة قطر للاستثمار، وصندوق الإيداع في كيبيك، ومؤسسة الخليج للاستثمار السنغافورية، وصندوق التقاعد الأسترالي، ومؤسسة الاستثمار الصينية، وبرنامج التقاعد للجامعات.

وشهد المطار خسائر مالية هذا العام بسبب ديونه الكبيرة التي تأثرت بالارتفاع الكبير في تكلفة الاقتراض.

وقررت هيئة الطيران المدني أيضًا خفض رسوم الركاب التي تذهب إلى تكاليف مدارج المحطات وأنظمة الأمتعة والأمن.

ويبلغ متوسط الرسوم لكل راكب في مطار هيثرو لعام 2023 قرابة 31.57 جنيهًا إسترلينيًا، لكن الهيئة التنظيمية قالت إن هذا سينخفض إلى 25.43 جنيهًا إسترلينيًا في عام 2024 و”يظل ثابتًا على نطاق واسع” حتى نهاية عام 2026.

وكان مسؤولو مطار هيثرو ينوون زيادة الرسوم فعليًا إلى أكثر من 40 جنيهًا إسترلينيًا، فينما اقترحت شركات الطيران ألا تزيد الرسوم عن حوالي 18.50 جنيهًا إسترلينيًا.