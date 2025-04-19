شركة طيران شهيرة تبدأ فرض رسوم على حقائب الركاب بدءًا من 28 مايو

أعلنت شركة “ساوث ويست إيرلاينز” الأمريكية عن إيقاف ميزة تسجيل حقيبتين مجانًا للمسافرين، وهي الميزة التي لطالما شكلت عنصرًا تنافسيًا مهمًا في السوق الأمريكي.

القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في 28 مايو المقبل، سيطبق على جميع المسافرين باستثناء ركاب درجة Business Select الذين سيحتفظون بهذا الامتياز.

بهذا التغيير، تدخل “ساوث ويست” رسميًا إلى قائمة شركات الطيران التي تعتمد الرسوم الإضافية على الأمتعة، متخلية بذلك عن سياستها التقليدية التي جذبت ملايين الركاب، خصوصًا من الباحثين عن توفير التكاليف، ما يغيّر من تجربة السفر على متنها ويضع ضغوطًا جديدة على المسافرين، بحسب ما نشره موقع unionrayo.

تحول جذري في نموذج التشغيل

ولسنوات طويلة تميزت “ساوث ويست إيرلاينز” بسياسة فريدة داخل السوق الأمريكي، حيث كانت تتيح للمسافرين تسجيل حقيبتين مجانًا حتى ضمن الدرجة الاقتصادية.

هذه السياسة دعمت شعبيتها لدى الشرائح المتوسطة من الركاب، لكنها اليوم تنقلب لتعكس واقعًا ماليًا مختلفًا، في وقت تحولت فيه رسوم الأمتعة إلى مصدر دخل أساسي لشركات الطيران.

هل يتسبب القرار في الفوضى داخل الطائرات؟

حذّرت الشركة من تداعيات القرار الجديد على سير الرحلات، حيث توقّع نائب الرئيس التنفيذي للعمليات، جاستن جونز، أن يحاول كثير من الركاب إدخال أمتعتهم إلى المقصورة لتفادي دفع الرسوم، مما سيؤدي إلى ازدحام صناديق التخزين العلوية وتأخير عمليات الصعود للطائرة، وربما تأخير الإقلاع نفسه.

ما يُسمح به داخل المقصورة دون رسوم

اعتبارًا من 28 مايو، على جميع الركاب باستثناء Business Select دفع رسوم عن كل حقيبة يتم تسجيلها، ومع ذلك، يظل مسموحًا اصطحاب العناصر التالية دون مقابل:

حقيبة يد تُوضع في الصندوق العلوي (بأبعاد لا تتجاوز 60×40×25 سم).

غرض شخصي صغير يُخزّن أسفل المقعد (مثل حقيبة ظهر، حقيبة لابتوب، أو بطانية صغيرة).

لا تُحتسب وسادة الرقبة ضمن الأغراض الشخصية المجانية.

الدوافع المالية وراء القرار

يأتي قرار “ساوث ويست” ضمن محاولات الشركة لتعويض الخسائر الناتجة عن جائحة كوفيد-19، وخاصة أن فرض رسوم على الأمتعة بات أداة فعالة لزيادة الإيرادات، خصوصًا مع تراجع هامش الربح.

ورغم أن الشركة تدرك احتمال تراجع رضا العملاء، فإنها تعتبر هذا التحول ضروريًا لضمان استمرارية عملياتها وزيادة الكفاءة التشغيلية.

خسارة ميزة تنافسية تاريخية

كانت سياسة الأمتعة المجانية أحد أبرز أسباب ولاء المسافرين لـ “ساوث ويست”، واليوم، مع إلغائها، تواجه الشركة تحديًا حقيقيًا في الحفاظ على ثقة عملائها في ظل المنافسة المحتدمة، خاصة وأن الكلمة المفتاحية “رسوم الأمتعة” أصبحت مركزية في اختيارات المسافرين.