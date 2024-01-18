حدثت واقعة طيران محرجة على متن رحلة SpiceJet من مدينة مومباي الهندية إلى بنغالورو، حيث علق أحد الركاب داخل دورة المياه طوال الرحلة التي استغرقت أكثر من ساعة بسبب عطل في قفل الباب.

وقدمت طيران SpiceJet استردادًا كاملاً للرحلة للراكب كمكافأة على هذه المحنة.

واستخدم طاقم الطائرة ملاحظات مكتوبة بخط اليد لتهدئة الراكب أثناء تعلقه داخل الحمام وإرشاده طوال الرحلة، وحاولوا فتح الباب دون جدوى لكنهم طمأنوه بأن مهندسًا سيصل لإصلاحه فور الهبوط.

وتضمن نص إحدى الملاحظات: “سيدي، لقد بذلنا قصارى جهدنا لفتح الباب. ومع ذلك، لم نتمكن من فتحه. لا داعي للذعر. نحن نهبط في غضون دقائق قليلة. لذا يرجى إغلاق الغطاء القاعدي والجلوس عليه وتأمين نفسك. بمجرد فتح الباب الرئيسي سيأتي المهندس. لا داعي للذعر.”

شركة طيران تعتذر وتعوض راكباً هندياً لهذا السبب

وبعد وصول الرحلة إلى مطار كيمبيغودا الدولي في بنغالورو، تم استدعاء مهندس على الفور لإصلاح باب دورة المياه، وتم فتحه بنجاح بمساعدة الفريق الهندسي.

قالت شركة SpiceJet في بيان: “عند الوصول، فتح مهندس باب دورة المياه، وتلقى الراكب رعاية طبية فورية و تعرب SpiceJet عن أسفها واعتذارها عن الإزعاج الذي لحق بالراكب.” وأضافت SpiceJet أنها تقدم للراكب استردادًا كاملاً لأجرة الرحلة.

يأتي هذا الحادث بعد يومين فقط من واقعة أخرى مثيرة للجدل في مطار دلهي، حيث شوهد أحد الركاب يضرب قائد طائرة IndiGo أثناء شرحه أسباب تأخير المغادرة. وقد سجلت شرطة دلهي قضية وبدأت التحقيق في الأمر بناءً على شكوى مقدمة من مساعد طيار طائرة IndiGo.

هذه الوقائع تسلط الضوء على أهمية صيانة الطائرات وحسن تعامل موظفي الطيران مع الركاب في حالات الطوارئ، وتشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد الركاب المضطربين الذين يعرضون سلامة الرحلة للخطر، بحسب جلف نيوز.