فريق التحرير by فريق التحرير

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أول شركة سعودية لصيانة الطائرات معتمدة بالشرق الأوسط

توفير خدمات الفحص والإصلاح والتجديد والتحديث لوحدات الطاقة من طراز 331-500 APU في مقرها بمدينة جدة؛ لجميع الشركات المشغلة للطائرات.

فريق التحرير by فريق التحرير

منحت شركة هانيويل، الشركة السعودية لهندسة الطيران، ترخيصاً عالمياً لصيانة وحدات الطاقة المساندة في طائرات بوينج B777.

أعلنت شركة هانيويل، عن اختيار شركة السعودية لهندسة الطيران التابعة لمجموعة السعودية، لتكون أول مركز خدمة حصري معتمد في منطقة الشرق الأوسط ومنحها ترخيصاً عالمياً لصيانة وحدات الطاقة المساندة من طراز 331-500 APU المعتمدة في طائرات بوينج B777.


وحصلت شركة السعودية لهندسة الطيران على الاعتماد لريادتها وخبراتها المتراكمة في مجال الصيانة على مستوى المنطقة، حيث تتضمن الاتفاقية التي تبلغ مدتها عشر سنوات؛ توفير خدمات الفحص والإصلاح والتجديد والتحديث لوحدات الطاقة من طراز 331-500 APU في مقرها بمدينة جدة؛ لجميع الشركات المشغلة للطائرات المزّودة بهذه الوحدات.


وأكد الكابتن فهد سندي الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لهندسة الطيران، أن الالتزام المستمر بجودة الأداء والابتكار يجعل من الخطوات متسارعة نحو تحقيق مستهدفات توطين الصناعة في المملكة والحصول على ثقة المزيد من العملاء حول العالم، مشيداً بمواصلة ثقة الشركات المصنّعة الرائدة بما تقدمه السعودية لهندسة الطيران من خدمات نوعية في مجال صيانة الطائرات على مستوى المنطقة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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