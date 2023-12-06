شركات طيران الشرق الأوسط تسجل أقوى أداء في الشحن الجوي

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في أحدث بياناته للشحن الجوي للأسواق العالمية لشهر تشرين الأول / أكتوبر 2023 أن شركات الطيران في الشرق الأوسط حققت أقوى أداء للشحن الجوي في أكتوبر، مع زيادة بنسبة 10.9% على أساس سنوي في أحجام الشحن، بارتفاع كبير عن الأداء المسجل في أيلول / سبتمبرعند (+2.5%). واستفادت شركات النقل في المنطقة من النمو في أسواق الشرق الأوسط وآسيا (+10.3%) وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا (+17.1%)، بينما ارتفعت السعة بنسبة 15% مقارنة بشهر أكتوبر 2022.

وتُظهر أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر أكتوبر 2023، استمرار ارتفاع معدلات الطلب على الشحن الجوي على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفع الطلب العالمي، المقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 3.8% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022، بينما شهدت العمليات الدولية تراجعاً طفيفاً بنسبة 3.5%.

وازدادت السعة، التي تُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 13.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2022 (+11.1% بالنسبة للعمليات الدولية). وترتبط هذه الزيادة إلى حد كبير بارتفاع سعة الحمولة في بدن الطائرات، وشهدت سعة بدن الطائرات الدولية ارتفاعاً بنسبة 30.5% على أساس سنوي في أسواق المسافرين.

وتراجعت الأنشطة التجارية في شهر أكتوبر، حيث حافظ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لطلبات الإنتاج والتصدير لدى الاقتصادات الكبرى (باستثناء الولايات المتحدة) على مستوياته دون عتبة الخمسين نقطة، مما يشير إلى التحديات الاقتصادية المقبلة.

واستمر التضخم في الاقتصادات الكبرى في التراجع عن ذروته ضمن مؤشر الأسعار الاستهلاكية، ليصل إلى 3% و4% في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التوالي خلال أكتوبر. ومع ذلك، أظهر مؤشر الأسعار الاستهلاكية الصيني انكماشاً للمرة الثانية هذا العام، مما زاد من مخاوف حدوث تباطؤ اقتصادي.

وأوقفت التجارة العالمية مسارها التراجعي لتسجل استقراراً في سبتمبر، وعلى الرغم من أنها ما زالت أقل من ذروتها في عام 2022، تزيد نسبة النشاط الدولي للتجارة العالمية بنسبة 5% عن مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19.

كما واصلت عائدات الشحن في أكتوبر الارتفاع الذي بدأته في سبتمبر بعد انخفاض استمر 7 أشهر متتالية، مع مكاسب بنسبة 2.6% على أساس شهري، لتبقى أعلى بكثير من مستويات ما قبل أزمة كوفيد 19.